L. elettorale, Napoli (Az): regole non sono proprietà Schlein e Meloni

"Trovo opportuna la smentita del Pd sui contatti fra Schlein e Meloni sulla legge elettorale. Le regole non sono nel potere esclusivo di due leader. Non lo sono soprattutto nel potere di Elly Schlein, se è vera la sua ambizione di voler costruire un'alleanza alternativa alla destra. È comprensibile che ogni partito voglia posizionarsi su proposte che ritiene più convenienti per sé, ma se il traguardo è la costruzione di una coalizione allora sarà utile per tutti muoversi con prudenza e con rispetto per le posizioni altrui". Lo dichiara in una nota Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione. "Azione - aggiunge - è da sempre favorevole al sistema proporzionale e al ritorno delle preferenze, siamo decisamente contrari a un premio di maggioranza troppo generoso perché stravolgerebbe la volontà che eventualmente si chiederebbe agli elettori di manifestare con la preferenza. Sono le nostre idee e con queste siamo aperti a una discussione senza pregiudiziali".