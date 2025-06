AlmaLaurea, 92% dei laureati Upo soddisfatti percorso di studi

Il 27/o Rapporto AlmaLaurea conferma un quadro molto positivo per i laureati dell'Università del Piemonte Orientale, sia per quanto riguarda la soddisfazione per il percorso di studi, sia per l'efficacia del titolo nel mondo del lavoro. Il 92% si dichiara soddisfatto dell'esperienza universitaria nel suo complesso, il 90,2% è soddisfatto del rapporto con il corpo docente e l'85,9% ritiene il carico di studio adeguato alla durata del corso. Vengono premiati anche gli sforzi dell'Ateneo sulle infrastrutture: il 90,1% dei laureati che le hanno utilizzate considera le aule adeguate. Si conferma inoltre un ottimo riscontro per i tirocini curriculari: l'80,7% dei laureati Upo ha svolto tirocini riconosciuti dal proprio corso di studi, un dato nettamente superiore alla media nazionale del 61,0%. È positivo anche l'impatto con il mondo del lavoro di laureate e laureati dell'Ateneo con rettorato a Vercelli. A un anno dal titolo, il tasso di occupazione dei laureati Upo di primo livello (che non si sono iscritti a un corso di laurea di secondo livello) è dell'86%, superiore alla media nazionale, che si attesta sul 78,6%. Il tasso di disoccupazione si ferma al 6,6%. La retribuzione media è di 1.627 euro mensili netti, contro una media nazionale di 1.492 euro. "Questi risultati - conferma il rettore, Menico Rizzi - dimostrano che siamo in grado di adattare l'offerta formativa alle richieste del mondo professionale in maniera molto efficace".