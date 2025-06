Anm Piemonte, Toso attaccato per notizia già smentita

"Con riguardo alla notizia comparsa in data odierna sul Foglio dal titolo "I magistrati ora attaccano la riforma costituzionale nelle requisitorie. Alla faccia della separazione dei poteri", dove si riferisce che durante la requisitoria il pubblico ministero Paolo Toso, dopo aver chiesto la condanna per due imputati, ha poi ha attaccato la riforma costituzionale in esame al Parlamento sulla separazione delle carriere, questa Giunta evidenzia che la notizia è stata prontamente e formalmente smentita con comunicato ANSA nel quale si legge 'nessuna critica al progetto di separazione delle carriere dei magistrati è stata formulata nei giorni scorsi da Paolo Toso, sostituto procuratore a Torino, nel corso del processo in cui ha sostenuto l'accusa a carico di due poliziotti. È quanto si è potuto verificare sulla base di ciò che è stato detto nel corso dell'udienza'". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla giunta distrettuale di Piemonte e Valle d'Aosta dell'Anm (Associazione nazionale magistrati). "Questa Giunta pertanto - prosegue il comunicato - ritiene inaccettabile che si possa richiedere l'apertura di un procedimento disciplinare a fronte di una notizia non controllata e già ufficialmente smentita. Auspica una maggiore meditazione e ponderazione negli interventi e nelle dichiarazioni di tutti ed esprime solidarietà al collega Paolo Toso per questo ingiustificato attacco".