SCIUR PADRUN

"Sull'auto abbiamo fatto un disastro". J'accuse "europeista" di Orsini

Il presidente di Confindustria, al convegno dei Giovani a Rapallo, punta il dito sull'Europa: "Abbiamo detto che il primo prodotto che facciamo non lo vogliamo più produrre". Bisogna guardare avanti, i referendum erano "tuffi nel passato"

Sull’automotive, l’Italia e l’Europa hanno imboccato la strada contromano. Emanuele Orsini, alla guida di Confindustria da poco più di un anno, non usa mezzi termini per definire la gestione del settore cardine della manifattura nazionale ed europea: “Sull’automotive abbiamo fatto un disastro: abbiamo detto che il primo prodotto che facciamo non lo vogliamo più produrre”. Un’accusa pesante, da “europeista convinto” lanciata dal palco del convegno dei Giovani Imprenditori a Rapallo, che sottolinea una preoccupazione profonda per l’intero assetto industriale europeo.

Non è una crociata contro l’innovazione, assicura il presidente degli industriali. “Non sono contro l'auto elettrica, ma sono per tutti i tipi di tecnologia. Ma sono contrario a eliminare tecnologie per norma”. Il riferimento è chiaro: la corsa imposta verso l’elettrico, senza una reale neutralità tecnologica, ha generato squilibri. E il gioco, secondo Orsini, è finito in mano ai competitor extraeuropei.

Mercato in crescita, ma a caro prezzo

Il settore è in rapida trasformazione. Le vendite di veicoli elettrici in Europa sono in forte aumento: +36% anno su anno a maggio, con 330 mila unità vendute contro 160 mila del Nord America, grazie anche agli incentivi in Germania e nel Sud Europa. Per il 2025, la Vda, l’associazione dei costruttori tedeschi, prevede un balzo delle immatricolazioni Bev del +67%, fino a circa 2,65 milioni su un mercato europeo di 13,2 milioni. Ma questa crescita ha costi elevati. I bilanci delle case automobilistiche sono sotto pressione per oneri emissioni, crediti di carbonio e sconti. I fornitori europei soffrono: il 60% prevede ricavi in calo, il 38% teme perdite. La penetrazione dei Bev stenta a superare il 50% entro il 2030, mentre infrastrutture e costi di produzione restano problemi aperti.

La “speculazione” sui crediti di carbonio

L’inquilino di Viale dell’Astronomia punta il dito: “Sull’auto elettrica abbiamo imposto le sanzioni che poi sono state prorogate, ma nei bilanci di Byd e di Tesla vedo i crediti di carbonio venduti alle aziende europee con speculazione... Credo che questa non sia l'Europa che ci aspettiamo”. Una critica dura a un sistema che sembra favorire giganti stranieri a discapito dell’industria europea.

L’incognita Stellantis

Al centro delle tensioni industriali italiane resta Stellantis, unico grande produttore automobilistico nazionale. Nel 2024 il gruppo ha immatricolato circa 1.970.000 veicoli in Europa, segnando un calo del 7,3% rispetto al 2023, con quota di mercato scesa al 15,2%. In Italia, le vendite sono diminuite del 9,9%, con poco più di 450.000 unità e quota di mercato al 29%. Fiat mantiene la leadership nazionale con oltre 190.000 vetture vendute (10,8% del mercato). Sul piano economico, Stellantis ha visto un calo dei profitti netti del 70%, a 5,5 miliardi di euro, e ricavi netti in calo del 17%, a 156,9 miliardi di euro. Il flusso di cassa industriale è negativo per 6 miliardi. Il gruppo punta sull’elettrico, con una quota del 31,7% nel mercato europeo Bev, ma la transizione resta un’incognita. Orsini non cita Stellantis esplicitamente, ma la sua affermazione “Difendere le imprese significa difendere il lavoro e le famiglie” è un chiaro riferimento al gruppo capitanato da John Elkann.

Europa tra dazi e investimenti

Il j’accuse di Orsini si estende anche al piano geopolitico ed economico. Con la minaccia dei dazi americani che incombe, soprattutto dopo l’accordo già siglato tra Stati Uniti e Cina, la lentezza dell’Unione europea rischia di costare carissimo alle imprese. “Il tema vero è essere veloci”, ammonisce il numero uno di Confindustria. “L’accordo serve farlo subito perché l’incertezza frena gli investimenti. Noi vogliamo correre per far vedere che siamo capaci”. Ma guai a immaginare negoziati a geometria variabile: “L’Europa deve essere unita, no ad attori singoli in un’operazione del genere”.

Un allarme rilanciato con forza: “Oggi il vero tema è che le imprese il tempo non ce l’hanno”. C’è “un tema di incertezza, di competitività”, insiste Orsini. “Serve fare veramente presto, che una Europa unita attivi un negoziato, e lo attivi subito”. I conflitti globali e i costi energetici sono “altri capitoli che impatteranno”. Le imprese, schiacciate dalla complessità del quadro, “devono valutare gli investimenti con attenzione. Bisogna creare le condizioni perché possano investire e per far crescere la produttività. Dobbiamo costruire un percorso”.

Produttività: fare presto

Proprio sulla produttività Orsini rivendica: “Ci sono piccoli aumenti ed è merito delle imprese. La produttività la fanno le imprese e dobbiamo fare in modo che continui ad aumentare”. Ma perché questo accada, servono certezze. “Su alcuni prodotti in cui noi siamo l’eccellenza, non avremo un grande problema nel continuare l’esportazione verso gli Stati Uniti. Ma quando noi abbiamo aziende che fanno dei bio, che solo per progettarli servono sei mesi, per consegnare gli altri sei mesi... ma quell’imprenditore quando fa il contratto come lo fa? 100 milioni di contratto lo fa a 100 milioni, 125, 150? A quel punto quello è un tema di incertezza, è un tema di competitività, è un tema come riuscire a vendere quel prodotto”.

Mano tesa al sindacato

A Rapallo, però, Orsini non si è limitato a puntare il dito: ha anche teso la mano al sindacato. In vista dell’incontro del prossimo 26 giugno, rilancia il dialogo sociale: “Speriamo. Noi ci siamo. Spero che ci saremo tutti. Li aspettiamo”. È un confronto “che manca da anni”. Bisogna “partire dalle cose che ci possono unire: la sicurezza sul lavoro è un capitolo che non può vederci divisi. Poi anche sul tema della contrattazione e della rappresentatività dei sindacati e delle parti datoriali. La formazione è un altro capitolo fondamentale”.

Un auspicio, quello del leader di Confindustria, che guarda a un’intesa più ampia: “Su alcuni capitoli come le sfide in Europa per l’industria, non ho mai visto i sindacati al nostro fianco. Difendere le imprese significa difendere il lavoro, le famiglie. E come sul piano casa. Mi auguro che il sindacato su questi temi sia con noi”. E ancora: “Spero che ce ne siano più di quattro, ma parto dai punti che ci dividono meno, da temi che sono più alti e riguardano tutti”. Infine, una stoccata alle derive populiste: “C’erano capitoli nel referendum che credo che erano tuffi nel passato”, afferma con riferimento, non troppo velato, al jobs act. “L'adesione non è stata così alta, dobbiamo concentrarsi su capitoli che interessino di più le persone”.

Nucleare: non politicizzare tema cruciale

Poi, il nodo dell’energia. Anche qui, Orsini non fa sconti. Il ritorno al nucleare, se trattato come bandiera ideologica, rischia di diventare un’altra occasione mancata. “Se diventa politicizzato diventa un problema, serve responsabilità sociale, anche dei partiti. Ci sono dei capitoli che o si va tutti insieme o non si faranno”. Perché l’energia, scandisce, “è uno dei capitoli fondamentali” e riguarda la “sicurezza nazionale”.