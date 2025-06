Gusmeroli in platea

Dicono che… ieri a Novara la temperatura politica fosse più torrida di quella che arroventava la sala dell’hotel La Bussola, dove la Lega Piemonte ha convocato i suoi amministratori per un summit dal titolo altisonante: “Enti locali del Piemonte: la Lega incontra i suoi eletti del territorio”. Un’occasione per parlare di autonomia, sfide amministrative e per tastare il polso del Carroccio piemontese. Ma, tra un discorso ufficiale e un sorso di caffè, a rubare la scena è stato il “fantasma” di Federico Binatti, l’ex sindaco di Trecate e presidente della Provincia di Novara, caduto con un tonfo destinato a essere ricordato negli annali come un harakiri da guinness. Il caso del meloniano decaduto era il vero piatto forte, con i leghisti a spettegolare tra un applauso e l’altro, come in un noir politico di periferia.

Il parterre? Di quelli che non passano inosservati. Massimo Giordano, ex sindaco e assessore regionale della giunta Cota da un paio d’anni segretario provinciale del partito, affiancato dall’inseparabile Alessandro Canelli, suo indiretto successore a Palazzo Cabrino. Enrico Bussalino, assessore all’Autonomia, e il collega Matteo Marnati, titolare di Ambiente e Innovazione, “mediani” della compagine salviniana nella squadra di Alberto Cirio. A dirigere il traffico, il canavesano di Ingria Andrea Cane, responsabile regionale enti locali, ex consigliere a Palazzo Lascaris nella precedente legislatura. Al centro, i due pesi massimi: Riccardo Molinari, segretario regionale e capogruppo alla Camera, accanto a Stefano Locatelli, responsabile nazionale enti locali.

Ma l’attenzione di tutti era su Alberto Gusmeroli, relegato in platea, lontano dal tavolo dei big. Raccontano che quella sedia abbia fatto storcere il naso al presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, il cui ego potrebbe oscurare persino la cupola di San Gaudenzio. Lui, che si è ritagliato un momento di gloria “audendo” i boss di Stellantis Carlos Tavares e John Elkann, e si considera una sorta di statista incompreso di Arona, dove da oltre quindici anni governa come un podestà più che come sindaco. I beninformati riferiscono che nel 2022 la sua ricandidatura fosse appesa a un filo, con un piede fuori da Montecitorio e l’altro arroccato nel municipio aronese. A salvarlo, all’ultimo, furono i “novaresi”, che lo ripescarono per un secondo giro. Ma ora, sottovoce, si mormora che il bonus sia agli sgoccioli. Sotto la cupola, i rumors sono chiari: questa sarà l’ultima legislatura di Gusmeroli a Roma. E quella sedia in platea, dicono, parla da sola.