Domenica con forti temporali al Nord e caldo al Sud

Mentre sulle regioni meridionali continua a dominare l'anticiclone africano, con temperature superiori alla media stagionale, una massa d'aria fedda in arrivo dall'Europa settentrionale porta forti temporali a Nord, che da lunedì si estenderanno anche sulle zone montuose del Centro e del Sud. Lo indicano le previsioni del meteorologo Mattia Gussoni, del sito www.iLMeteo.it. Per domenica 15 giugno "sono previste punte massime fin verso i 36-37°C in Toscana, Lazio ed Umbria con picchi oltre i 40°C nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampi spazi soleggiati e temperature bollenti inizialmente anche al Nord". E' però in arrivo una massa d'aria fredda che, scontrandosi con l'aria calda presente sull'Italia, potrebbe generare temporali, attesi inizialmente sulle Alpi occidentali, poi sulle pianure di Piemonte e Lombardia e nella notte anche in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Si prevede che da lunedì le masse d'aria instabile possano spostarsi verso le regioni del Centro Sud e si prevede un calo delle temperature su valori in linea con le medie di questo periodo. Nel dettaglio: Domenica 15: al Nord caldo intenso e sole, temporali sulle Alpi; al Centro caldo intenso e sole; al Sud caldo diffuso, soleggiato. Lunedì 16: al Nord temporali violenti, a seguire calo termico; al Centro temporali sui rilievi, sole e caldo altrove: al Sud qualche rovescio sui monti. Martedì 17: al Nord sole: al Centro forti temporali, calo termico: al Sud piogge su Campania, sole altrove.