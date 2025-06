FIANCO DESTR

Il filo di Arianna della Chiarelli: a rapporto da Fratelli d'Italia

L'assessora meloniana del Piemonte è sulla graticola, il partito la convocherà per prospettarle il ridimensionamento delle sue attuali deleghe. Lei vanta legami stretti con la "sorella d'Italia" e cerca di sottrarsi dal pressing scaricando tutto sul senatore Nastri

Ritoccare la squadra in corsa è la cosa che meno piace a un capo di governo. Che si tratti del premier, del presidente della Regione o di un sindaco, mettere mano alla composizione dell’esecutivo è sempre una decisione amara, da digerire a fatica: il temuto “rimpasto”. Anche quando le motivazioni sono indipendenti dalla volontà di chi governa, è comunque un messaggio – e un assist all’opposizione – che all’esterno suona come una sconfessione, se non addirittura un’ammissione di errori compiuti nella scelta delle persone. E allora si tira a campare, si chiude un occhio, si minimizza, si temporeggia.

Giorgia Meloni ha finora resistito alle pressioni, soprattutto di una parte dell’opinione pubblica, senza toccare la squadra: nemmeno le grane di Andrea Delmastro o quelle assai più gravi di Daniela Santanchè l’hanno indotta finora a cambiare i titolari. Solo un’aggiunta, l’ex leader della Cisl Luigi Sbarra, inserito più per lanciare un segnale politico che non per rafforzare l’azione di governo. Anche Alberto Cirio – al secondo giro alla guida del Piemonte – preferirebbe evitare, specie a così poca distanza dall’insediamento, di ritoccare l’assetto della giunta. Ma sul suo tavolo al 40esimo piano del grattacielo, è arrivata da giorni la richiesta – formale, ma non ancora ufficiale – dello stato maggiore di Fratelli d’Italia di “rivedere” le deleghe assegnate ai suoi esponenti, con un obiettivo preciso: Marina Chiarelli.

Ascesa rapida, discesa repentina

L’ex vicesindaca di Novara, dove pochi la rimpiangono, appena sbarcata in Regione a suon di preferenze grazie alla oliata macchina di Gaetano Nastri è stata subito promossa in giunta con una dote pesante: Sport, Turismo, Cultura, Politiche giovanili. Ma in casa FdI la luna di miele è durata poco. Carattere fumantino, una certa inclinazione a seminare zizzania, l’abitudine a parlare troppo – e spesso male – dei compagni di partito, le manovre che l’hanno portata in ultimo a “sfilare” un collaboratore storico al segretario regionale Fabrizio Comba, l’hanno resa una mina vagante. A tal punto da perdere la protezione del suo storico mentore.

In Fratelli d’Italia disciplina, gerarchia, fedeltà e spirito di corpo non sono valori: sono dogmi. E la Chiarelli, con la sua condotta, li ha violati tutti. Non una volta sola. In più si aggiungono aspre critiche su una performance amministrativa giudicata tutt’altro che brillante: lamentele quotidiane dai territori su finanziamenti, nomine, incontri negati o rimandati sine die, le proteste di enti e associazioni che faticano ad avere udienza, fondi distribuiti con criteri opinabili. Ma soprattutto – ed è questo il cuore del malcontento – una gestione personale del potere che ha rotto molti equilibri interni, creando tensioni perfino con chi l’aveva accompagnata al debutto in Regione.

In questo clima, a peggiorare il quadro, si inserisce la nota vicenda del contributo elettorale ricevuto da una cooperativa sociale, finita alla Corte d’appello e alla Procura di Novara. Una questione apparentemente marginale – si tratta di 2.500 euro – ma particolarmente imbarazzante per un partito che ha fatto dell’ordine e della legalità una bandiera, soprattutto perché la legge violata porta la firma proprio di Giorgia Meloni. Magari non arriveranno né la decadenza né una condanna, ma lo scivolone ha fatto parecchio storcere il naso. Anche a Roma.

Tagliare le unghie, non la testa

Lo strappo con Nastri, che fino a ieri le copriva le spalle, ha dato il via libera a un pressing sempre più esplicito dei vertici piemontesi del partito. Non basta. Tra i corridoi regionali gira voce che la Chiarelli faccia spesso riferimento a un presunto rapporto diretto con Arianna Meloni, la potentissima “sorella d’Italia”, vera regina del partito da quando Giorgia a traslocato a Palazzo Chigi. Un legame che – dicono i bene informati – con pochi riscontri, ma che viene sapientemente agitato come scudo protettivo. “Parlo con Arianna”, avrebbe confidato a più d’un interlocutore. Cosa che a via della Scrofa avrebbe suscitato un certo fastidio, anche perché – raccontano fonti interne – avrebbe cercato di spostare l’attenzione facendo arrivare ai vertici nazionali notizie sulle recenti vicissitudini del partito novarese, compreso il “suicidio politico” di Federico Binatti. Un modo per scaricare ogni colpa su Nastri e imputare le sue disgrazie ai rapporti deteriorati con lui.

La Chiarelli, stando a quanto trapela, avrebbe saputo del piano solo dalla nostra “spifferata”. Nei prossimi giorni dovrebbe essere convocata dai vertici del partito. In camera caritatis potrebbe essere invitata a recitare una sorta di mea culpa. All’esterno, però, tutto verrà raccontato come un’operazione di riequilibrio. “Armonizzazione dell’azione di governo”, “ottimizzazione delle deleghe”, “carichi eccessivi”: tutto il repertorio classico di cui Cirio è maestro impareggiabile e che si dimostrerà un fuoriclasse anche in tale occasione.

Fratelli premiati

Da Torino a Roma è in corso da giorni un lavorìo per trovare una via d’uscita che salvi la faccia a tutti. L’ipotesi più accreditata prevede un ridimensionamento: alla Chiarelli resterebbe la delega alla Cultura – dove, finora, si è limitata ad assecondare scelte già prese – e verrebbe alleggerita del resto. Il Turismo andrebbe a Paolo Bongioanni, oggi all’Agricoltura, che del resto aveva condotto la sua campagna elettorale come assessore in pectore (in passato è stato presidente dell’Azienda turistica del Cuneese) e che già si è preso un pezzo del settore. Lo Sport è ancora in alto mare, ma alla fine potrebbe finire a Maurizio Marrone, attuale titolare del Welfare, che già si vede a organizzare i Littoriali in piazza d’Armi. Per rendere più digeribile la manovra, Cirio potrebbe aggiungere un piccolo “premio”: il Commercio, oggi in mano allo stesso Bongioanni. Una sorta di contentino per nascondere la retrocessione.

Nessuna sfiducia pubblica, niente epurazioni: Cirio – campione di equilibrismo – saprà confezionare l’operazione con la consueta eleganza, parlando di riequilibrio, di ottimizzazione delle competenze e altre formule da manuale. Ma dietro le formule si nasconde un messaggio chiaro: l’ex golden girl di Novara è finita ai margini. E adesso, non le resta che sperare che qualcuno – magari a Roma – creda alle sue versioni. Arianna compresa.