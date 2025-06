Carceri, a Torino agente aggredito e ferito a un occhio

Un detenuto nel carcere di Torino ha appiccato un incendio nella propria cella e poi ha colpito con una gomitata al volto un agente di polizia penitenziaria. Il poliziotto, ferito a un occhio, è stato portato d'urgenza nell'ospedale Maria Vittoria, dove è stato sottoposto a una Tac, e quindi all'Oftalmico. La prognosi è di cinque giorni con medicazioni a base di cortisone; nei prossimi giorni sarà inoltre necessario un ulteriore controllo specialistico. A denunciare l'episodio è il sindacato di polizia penitenziaria Osapp, che parla di "sedici aggressioni registrate dall'inizio del 2025 "con 23 agenti feriti" all'interno dell'istituto. "Le carceri italiane - afferma Leo Beneduci, segretario generale del sindacato - reggono ancora solo grazie all'impegno e ai sacrifici quotidiani della Polizia Penitenziaria, lasciata sola ad affrontare situazioni sempre più estreme. Gli agenti operano abbandonati a se stessi, in sezioni spesso infuocate, sovraffollate e maleodoranti, con numeri di detenuti mai registrati prima. Le carceri sono ormai allo sbando, l'amministrazione è assente, la politica disinteressata. La spirale di violenza ai danni del personale non si arresta. I nostri appelli alla Presidente Giorgia Meloni e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono rimasti inascoltati. Ma non ci fermeremo: chiediamo con forza un intervento urgente, prima che si arrivi a un punto di non ritorno. Il personale è esausto e non può più continuare a lavorare in queste condizioni".