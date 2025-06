Incendio in alloggio a Torino, cure mediche per cinque

Cinque persone, tra cui una bambina di pochi mesi, sono state affidate alle cure dei medici per gli effetti di un incendio che stamani è divampato a Torino in un alloggio al primo piano di un condominio in via Crevacuore. Sul posto sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco. La palazzina, di cinque piani, è stata evacuata. Gli specialisti del Nia-Nucleo operativo antincendi stanno svolgendo gli accertamenti sull'origine del rogo.