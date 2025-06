Asl Biella, piano di sicurezza per i medici soccorritori

L'Asl di Biella ha recentemente siglato un protocollo d'intesa con prefettura, questura e comando provinciale dei carabinieri nella direzione della sicurezza degli operatori. È stata disposta la videosorveglianza nei locali del pronto soccorso e nei locali delle continuità assistenziali (ex guardia medica) disseminati sul territorio, dove sono previsti anche i pulsanti antipanico con teleallarme collegato al 112. È attivo il pulsante antipanico anche nei locali del servizio psichiatrico, nei centri di salute mentale. Per i medici di continuità assistenziale è in uso anche il dispositivo elettronico tipo "uomo a terra", al fine di poter monitorare la sicurezza dei lavoratori coinvolti sia in caso di malessere, sia in caso di possibili aggressioni durante le visite.