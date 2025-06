Giachino (FdI), Lo Russo spieghi la ragione dei blackout

"In questi giorni ripetuti black out hanno messo in difficoltà diverse zone della città, dai cittadini più anziani a bar, ristoranti, pizzerie che han dovuto chiudere, perdendo clientela e incassi. Spero che oggi il sindaco spieghi in Consiglio Comunale cosa è successo e mi auguro che chieda ai dirigenti di Iren di porgere almeno le scuse per i disservizi". Lo scrive in una nota Mino Giachino, responsabile piemontese trasporti di Fdi. "La città - prosegue - si è accorta ieri e l'altro ieri che sanità, lavoro, trasporti e energia elettrica sono i quattro problemi più importanti per la nostra vita. I Torinesi si rendano conto che per gestire questi problemi occorre scegliere persone esperte e competenti". "Una delle eccellenze di Torino - ricorda Giachino - furono le sue aziende elettriche, dalla SiP alla Aem, che nel Novecento furono strategiche per la crescita industriale e civile della nostra regione. La Sip a fine 1962 venne nazionalizzata dall'Enel e con i soldi della nazionalizzazione acquisì prima la Stipel, poi tutte le altre aziende telefoniche locali diventando a fine Anni Ottanta il quarto operatore telefonico mondiale. Solo una sbagliata privatizzazione di Prodi la indebolì, poi arrivarono i capitani coraggiosi. La Aem è diventata Iren, un'azienda importante gestita con i Comuni di Genova e di Parma. Nei mesi scorsi il sindaco volle fare crescere la partecipazione del Comune nella azienda che produce utili importanti per le casse comunali, con dirigenti molto ben pagati".