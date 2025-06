Istat, top inflazione maggio a Bolzano, Napoli e Venezia

Tra i capoluoghi delle regioni e delle province autonome e i comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila abitanti a maggio l'inflazione più elevata si osserva a Bolzano, a Napoli e a Venezia (+2,3% tutte e tre) seguite da Padova (+2,2%); la più contenuta si registra a Firenze (+1,0%), ad Aosta (+0,9%) e a Parma (+0,8%). Lo rileva l'Istat ricordando che la media nazionale a maggio è dell'1,6% in calo dall'1,9% di aprile. A maggio 2025 la crescita tendenziale dei prezzi al consumo è più alta di quella nazionale nel Sud (in rallentamento da +2,0% a +1,9%), è uguale a quella nazionale nel Nord-Est (da +1,9%) e nel Centro (da +1,8%), mentre risulta inferiore nelle Isole (in rallentamento da +1,7% a +1,5%) e nel Nord-Ovest (da +1,8% a +1,4%).