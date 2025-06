GLORIE NOSTRANE

"Avevamo una banca", Torino festeggia il grattacielo di Intesa Sanpaolo

Il colosso di vetro e acciaio firmato Renzo Piano compie 10 anni. Oggi viene celebrato come simbolo della città. Ora possiamo fare yoga d'altura. Come dire: abbiamo perso il baricentro finanziario ma ci siamo tenuti il souvenir. Il ruolo dei due papà: Salza e Bazoli

Torino ha perso la sua banca, ma in cambio ci ha guadagnato un grattacielo. Una di quelle transazioni che nemmeno i più cinici broker alla Gekko avrebbero osato proporre. Ma qui non siamo a Wall Street, siamo sotto la Mole, e a chi storceva il naso, hanno detto: guardate in alto, ché in basso non c’è più niente. Torino, si sa, non è una città che ama i colpi di teatro. Preferisce i cambiamenti lenti, quasi invisibili. Ma quando il colpo arriva, fa male. E così è stato nel 2007, quando la città ha perso una delle sue anime: Sanpaolo Imi, storico presidio del potere sabaudo, si è fusa con Banca Intesa. Risultato? La banca non è più torinese, anche se le hanno lasciato il nome appiccicato come un’etichetta sbiadita e una sede “legale”. In cambio, però, è arrivato un grattacielo firmato Renzo Piano. Altissimo, specchiato, bellissimo. Insomma, una di quelle cose che si mostrano in cartolina quando non hai più molto altro da far vedere. Un souvenir.

E così, mentre Milano guadagnava controllo e centralità, Torino saliva di livello. Verticalmente, s’intende. Il 10 aprile 2015 veniva inaugurato quel colosso di vetro e acciaio: 166 metri, 39 piani, uffici, auditorium, terrazze, e un ristorante da far girare la testa (anche per il conto). Un grattacielo, dicevano, che avrebbe fatto bene all'immagine della città. E pazienza se la banca, quella vera, quella delle decisioni, delle strategie, dei capitali, era ormai altrove.

I papà della svendita

Dietro questa grande operazione – o svendita, dipende dai punti di vista – ci sono due papà, non nel senso affettuoso, ma in quello tutto torinese di chi genera e poi gestisce. Da una parte Enrico Salza, gran tessitore del famigerato Sistema Torino, il demiurgo di un potere che per anni ha tenuto assieme banca, fondazioni, università, politica, sanità e pure qualche squadra di calcio. Il kingmaker di sindaci e presidenti, il padrone discreto delle nomine, l’uomo che sedeva ovunque contasse qualcosa. Fu lui a pilotare l’operazione Intesa Sanpaolo, rivendicandola come una fusione tra pari. Ma a ben vedere, era una fusione in cui Torino mise la banca e Milano prese tutto il resto. E si deve al suo priapismo se la Torre è stata eretta, andando a rimpinguare le magre casse del Comune grazie agli oneri di urbanizzazione.

Dall’altra parte Giovanni Bazoli, giurista, fine tessitore di equilibri bancari e politici, è noto anche con il soprannome di “il Professore” (con la P maiuscola, ça va sans dire), ma nei salotti che contano è spesso evocato come “il cardinale”: silenzioso, ieratico, influente come pochi, ha guidato Intesa con il passo lento e sicuro del potere che non ha bisogno di urlare. Se Salza costruiva reti torinesi, lui tesseva trame romane e vaticane. Insieme hanno architettato la fusione, ma mentre uno dettava legge in riva al Po, l’altro distribuiva benedizioni da Milano. Mai troppo esposto, mai troppo assente, Guzzetti è stato l’alleato perfetto per chi voleva una fusione senza scossoni. I due papà, insomma, si strinsero la mano sopra le teste dei torinesi. E la città, come sempre, fece finta di non accorgersene.

È qui la festa?

Ora, però, il grattacielo compie dieci anni. E come si fa in certe famiglie, si organizza una festa di compleanno elegante, con musica e spettacoli, così la gente si dimentica com’era prima. Dal 20 al 22 giugno, il palazzo si apre al pubblico – ma solo su prenotazione, ovvio – con un cartellone che profuma di cultura e marketing: si parte con Orlando, lettura scenica dal romanzo di Virginia Woolf con l’attrice Anna Della Rosa e musiche elettroniche live, per dare un tocco contemporaneo. Poi la mostra di Andy Warhol, con il celebre Triple Elvis prestato dalla collezione Agrati: arte pop ai piani alti, nel vero senso della parola. E ancora: concerti jazz, visite guidate, film d’autore (“Isola degli idealisti” di Elisabetta Sgarbi) e pure lo yoga all’alba sul terrazzo del 36° piano. Alle 6.30 del mattino, con il “Saluto al sole” che pare più un saluto alla Torino che fu. Quella in cui non si faceva ginnastica tra le nuvole, ma si decideva cosa fare con i miliardi delle fondazioni. Ora invece si medita. Magari sul senso della sostituzione tra autonomia e architettura. Il palinsesto, costruito con cura certosina da Intesa Sanpaolo, punta a convincere i torinesi che quel grattacielo è casa loro. Anche se l’ultima volta che hanno visto un conto corrente parlava piemontese era ai tempi del Sanpaolo, quando in piazza San Carlo si faceva la coda sotto i portici.

Skyline di un passato

In dieci anni, il grattacielo è diventato un simbolo. Ma simbolo di cosa? Di una città che si consola con la bellezza quando non ha più il potere. Di una finanza che ha lasciato la piazza per prendere quota. Di una Torino che si fa bella per gli eventi, mentre altrove si prendono le decisioni vere. E allora sì, guardatelo pure quel grattacielo. Saliteci, fatevi il selfie, godetevi l’arte e il jazz. Ma poi, quando scendete, chiedetevi: ne è valsa la pena? La città ha sorriso con le labbra e stretto i pugni in tasca. Oggi Intesa Sanpaolo è un colosso con anima meneghina e silhouette torinese. E Torino? Ha perso la banca ma si gode la vista.