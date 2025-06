Controlli polizia in palazzina a Torino, 2 arresti e 7 denunce

Due arresti, sette denunce, quattro pratiche aperte per l'iter di altrettante espulsioni. Questo il bilancio dei controlli, coordinati dalla polizia di stato a Torino il quadro di iniziative contro lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento dell'immigrazione irregolare, in una palazzina in via Bra. Agli interventi, che hanno riguardato 28 unità immobiliari, hanno preso parte anche la polizia locale e i tecnici dell'Iren, che hanno riscontrato allacciamenti abusivi alla rete per l'energia elettrica in tre alloggi. Gli arresti sono scattati per due senegalesi sospettati di spaccio. Due loro presunti complici sono stati denunciati. Le altre denunce si riferiscono all'inottemperanza di un ordine di espulsione già in corso e alla questione dell'energia elettrica.