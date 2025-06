Il Piemonte dell'aerospazio all'International Paris Air Show

Il Piemonte dell'aerospazio torna all'International Paris Air Show a Le Bourget da oggi al 22 giugno. All'interno del Padiglione 1, nell'area ufficiale italiana (Aiad - Mod), è presente un'"isola Piemonte" di 250 metri quadrati, che ospita ventidue imprese, tra cui i due key player del territorio Mecaer Aviation Group e Microtecnica Actuation Systems. Per la collettiva piemontese, guidata dall'assessore regionale all'Internazionalizzazione Andrea Tronzano, sono già in programma incontri con importanti nomi del mondo aerospaziale. La partecipazione è organizzata da Ceipiemonte nell'ambito del Progetto integrato di filiera "Aerospazio" della Regione Piemonte, finanziato dal Pr Fesr 2021-2027 e del Progetto di Promozione internazionale e valorizzazione dei beni industriali finanziato da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino. "La presenza del Piemonte al Paris Air Show rappresenta un'occasione importante per rafforzare il posizionamento internazionale del nostro sistema produttivo e mettere in evidenza le eccellenze tecnologiche e industriali del comparto aerospaziale regionale. Questa partecipazione - dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore alle Attività produttive e all'internazionalizzazione, Tronzano - è frutto di un lavoro di squadra che unisce istituzioni, imprese e territori con l'obiettivo di attrarre investimenti, promuovere competenze e costruire nuove opportunità di sviluppo per il Piemonte". "Da anni si rinnova la nostra presenza a Le Bourget con aziende eccellenti che anno dopo anno hanno conquistato prestigio internazionale, commesse e contatti, grazie ai grandi player del settore, ma anche grazie al qualificato e competitivo tessuto di oltre 450 pmi" ricorda Guido Bolatto, segretario generale della Camera di commercio di Torino. "Sono numeri in crescita quelli del Piemonte in questa edizione del Salone di Parigi - aggiunge Dario Peirone, presidente di Ceipiemonte -. Con 22 aziende riunite in un'ampia area centrale, la più grande mai allestita, questa delegazione è la più numerosa che Ceipiemonte abbia mai organizzato al Paris Air Show. La regione evidenzia il ruolo di primaria importanza del Piemonte sullo scenario internazionale grazie alla presenza sul proprio territorio di player quali Leonardo, Avio Aero, Thales Alenia Space, Altec, Microtecnica Actuation Systems, Mecaer Aviation Group e di un nucleo di oltre 450 pmi, oltre 35.000 addetti altamente specializzati e un fatturato complessivo di 8 miliardi di euro (fonte: Analisi 2023 di Ceipiemonte e Distretto Aerospaziale Piemontese su dati 2022).