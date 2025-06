ECONOMIA DOMESTICA

L'industria arranca ma non batte in ritirata, dalle guerre nuove opportunità per il Piemonte

Per il quinto trimestre consecutivo la produzione registra un calo: -1,7% rispetto all’anno precedente. Tracollo dell'automotive: -31%. Con una punta di cinismo vanno colte le opportunità dei conflitti bellici in corso. Occhio anche ad aerospazio e nucleare

Non tutte le guerre vengono per nuocere, si potrebbe dire, e nel caso delle imprese piemontesi, i conflitti in corso sembrano offrire un’insperata boccata d’ossigeno. Mentre il mondo brucia tra Ucraina, Iran e altri focolai, l’industria bellica continua a macinare profitti, diventando uno dei pochi motori dell’economia ancora accesi. Le imprese torinesi, in gran parte orfane di un glorioso passato automotive, fiutano l’occasione per rimettersi in gioco: tra un fronte e l’altro, si preparano a cavalcare l’onda del mercato bellico, trasformando tensioni e tragedie in fatturato e commesse. Sarà brutto a dirsi (e da scrivere) ma è la realtà, per quanto cinica.

A confermare questo crudo ma lucido scenario è stata Paola Garibotti, regional manager nord ovest di UniCredit, durante la presentazione dei dati sull’andamento congiunturale del settore manifatturiero in Piemonte, analisi realizzata da Unioncamere. Bisogna dirlo subito, il primo trimestre non è andato bene. Per dirla con le parole di Paolo Bertolino, segretario generale di Unioncamere Piemonte, “c’è grigio, però non tutto va così male”, nonostante la costante decrescita dell’automotive che nel primo trimestre 2025 ha segnato una flessione del 31,1% o della componentistica che è sceso del 10,5%.

Aerospazio in orbita

Per un settore che crolla però ce ne sono altri che addirittura crescono. È il caso dell’aerospazio che nello stesso periodo ha segnato una crescita del 5,5%. Il vero motore del Piemonte che verrà – almeno per un periodo – però potrebbe essere l’industria bellica, ma non quella “basic”, come ha sottolineato Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo.

Quindi nonostante i numeri in flessione “siamo davanti a un momento dinamico in cui i settori da intercettare sono tanti”, ha spiegato Paola Garibotti. Sta aumentando infatti l’interesse degli imprenditori sull’industria della difesa ed è una riconversione che se catturata bene in Piemonte potrebbe far cambiare il panorama. “La cosa positiva è che è un momento di così tanta dinamicità, stanno succedendo talmente tante cose, che si può guardare in avanti cercando di intercettare al meglio le possibilità di investimento”. E oltre alla difesa – come detto – c’è l’aerospazio, ma anche il nucleare: “Il Piemonte ha trattenuto le competenze sempre in questo territorio”, continua Garibotti, “Il Politecnico di Torino ha ancora il corso di ingegneria nucleare”. Nel caso dunque si ripartirà su quel fronte, il territorio è pronto.

Male metalmeccanica e tessile

Tutto questo però in un contesto generale non buono. Nel primo trimestre 2025 c’è stata una flessione dell’1,7% della produzione industriale. Oltre l’auto, male anche il settore metalmeccanico (-1,6%), elettricità ed elettronica (-2,7%) e il tessile con una flessione del 2%; cresce solo il comparto alimentare che segna un +1,1%. Altro dato positivo è quello legato agli ordinativi che crescono dell’1,8% sull’estero e dello 0,4 sul fronte interno.

Asti e Torino in profondo rosso

Guardando alle singole province, è Asti a registrare il crollo peggiore: -3,5%, seguita da Torino (-3,3%), dove pesa il collasso dell’automotive. Flettono anche Cuneo (-0,7%), Biella (-0,5%), Alessandria (-0,3%) e Novara (-0,2%). Pochi i segnali positivi: Vercelli fa +0,3%, trainata dall’alimentare, mentre il Verbano-Cusio-Ossola si mantiene appena sopra lo zero: +0,1%.

Grandi imprese ko, piccole realtà più reattive

La crisi non risparmia nessuno, ma colpisce duro soprattutto le grandi imprese (oltre 250 addetti), che segnano un tonfo del -6,9%. Male anche le medie e le microimprese (-1,0% entrambe). Si salvano le piccole imprese (10-49 addetti), che registrano un lieve +0,4%. Un’eccezione che racconta di una maggiore flessibilità e capacità di adattamento in nicchie produttive meno esposte alle turbolenze globali.

Ordini in lieve ripresa, ma l’incertezza resta

In controtendenza rispetto alla produzione, gli ordinativi totali crescono dello 0,8%, spinti dalla domanda estera (+1,8%) a fronte di un modesto +0,4% degli ordini interni. Un segnale, forse, che le imprese stanno costruendo un portafoglio ordini in attesa di tempi migliori. Tuttavia, il fatturato complessivo resta in calo (-0,3%): tiene quello estero (+2,6%), mentre crolla l’interno (-2,1%). L’utilizzo degli impianti cala di un altro punto: dal 63% del primo trimestre 2024 al 62% nei primi tre mesi del 2025.