Vandali nei parcheggi a Torino, quarantasei denunce in tre mesi

Nei primi tre mesi dell'anno sono stati ventidue gli interventi delle forze dell'ordine e 46 le denunce da parte di Gtt per atti vandalici e altri problemi nei parcheggi in struttura a Torino, trenta quelli gestiti dall'azienda del Tpl. Nel 2024 erano state rispettivamente 67 e 112 e nel 2023 84 interventi e 136 denunce di Gtt. I dati sono stato illustrati in Consiglio comunale dall'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta in risposta a un'interpellanza del consigliere FdI Ferrante De Benedictis. "Gtt - ha riferito Foglietta - sta dimostrando un impegno concreto per la sicurezza nei parcheggi in struttura che gestisce, con un programma straordinario che intensifica i controlli e gli interventi. Per far fronte a situazioni complesse l'azienda è già operativa con un sistema di monitoraggio costante e interviene tempestivamente quando necessario e le attività di prevenzione e intervento prevedono una collaborazione stretta con la polizia locale, le forze dell'ordine e l'impiego di personale di security privata". E ha poi spiegato che sono previsti "una serie di interventi di riqualificazione per migliorare il decoro e la qualità percepita all'interno dei propri parcheggi a barriera. L'intento è ottimizzare le aree chiave come gli accessi veicolari e pedonali, oltre alle zone di sosta", ha concluso, spiegando che "i progetti pilota per questa riqualificazione interessano inizialmente i parcheggi Valdo Fusi, Santo Stefano e Palagiustizia e a seguito di una valutazione dei risultati e del gradimento da parte degli utenti, queste migliorie saranno progressivamente estese anche alle altre strutture gestite da Gtt".