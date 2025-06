Trasparenza e sostenibilità: la formula di Nova Aeg per un'energia che fa bene a tutti

In un’epoca in cui si parla tanto di energia, ma spesso in termini poco chiari, c’è bisogno di aziende che mettano al centro valori concreti: trasparenza, sostenibilità e fiducia. È su queste basi che Nova Aeg ha costruito il proprio modello di crescita, distinguendosi nel panorama italiano dell’energia elettrica e del gas naturale.

Nova Aeg non è solo un fornitore: è un’azienda che sceglie ogni giorno di parlare chiaro, con offerte comprensibili e contratti trasparenti. Perché, per Nova Aeg, la fiducia si costruisce così: senza sorprese, senza asterischi, senza compromessi.

“Crediamo che la trasparenza non sia un vantaggio competitivo, ma un dovere. I clienti devono sapere cosa stanno pagando e perché: è da qui che nasce un rapporto autentico” spiega Marco Sola Titetto, Direttore Generale di Nova Aeg.

Ma la trasparenza non è l’unico valore guida. L’azienda, infatti, investe anche in progetti di energia rinnovabile, come dimostra il contratto decennale a prezzo fisso (c.d. PPA) firmato con Enfinity Global, grazie al quale è stato realizzato un nuovo impianto fotovoltaico da 7,8 MW in Emilia-Romagna.

Questo impegno si riflette anche nelle forniture attuali: tutti i clienti domestici di Nova Aeg ricevono solamente energia proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili certificate. Inoltre, l’azienda offre da sempre questo beneficio anche alle imprese clienti interessate a tale certificazione.

Nova Aeg dimostra che un’energia diversa è possibile: più vicina, più pulita e più trasparente. Perché ogni scelta, anche quella del fornitore, può fare la differenza.