Travolto da un camion nel cantiere, 55enne muore nel Torinese

Un uomo di 55 anni ha perso la vita oggi a Bruino (Torino) mentre lavorava in un cantiere per la posa di una fibra ottica: è stato travolto da un camion che lui stesso aveva parcheggiato da poco e che, secondo i primi accertamenti, si è mosso su un tratto di strada leggermente inclinato, perché non aveva il freno a mano inserito. L'operaio, residente a Ivrea, era dipendente di un'azienda di Busnago (Monza-Brianza) che si occupa di sistemi di telecomunicazioni. Sul posto, accanto ai carabinieri, sono intervenuti gli operatori della polizia locale e dello Spresal.