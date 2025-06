SALA ROSSA

Mezza Torino al buio per 9 ore, Lo Russo dà la scossa a Iren

Dopo i diversi blackout di sabato e domenica che hanno coinvolto migliaia di cittadini, il sindaco si unisce alla rabbia dei torinesi e chiede spiegazioni all'azienda, di cui è il principale azionista: "Inefficienze intollerabili, questa situazione non deve più ripetersi"

Torino si spegne, i nervi si accendono. Il weekend di blackout che ha lasciato al buio migliaia di cittadini, ha fatto scattare la furia del sindaco Stefano Lo Russo, che in Consiglio comunale non ha risparmiato bordate a Iren e Ireti, chiamate in causa per una gestione della rete elettrica giudicata “intollerabile”. “Questa situazione non è accettabile, non deve ripetersi,” ha tuonato il primo cittadino, annunciando di aver convocato i vertici delle società per un confronto, chiedendo a Iren di “rivedere l’intero impianto del piano di investimenti” per colmare quelle che definisce “inefficienze intollerabili”.

La rabbia del sindaco

Nelle comunicazioni in Sala Rossa, precedute da una riunione con i vertici di Iren e Ireti, Lo Russo ha tuonato: “Questi episodi sono estremamente gravi e non devono ripetersi. Ho chiesto a Iren di rivedere l’intero piano di investimenti, alla luce di queste evidenze, per affrontare ritardi e carenze nella manutenzione delle reti di media tensione”. Il sindaco, nonchè azionista di maggioranza di Iren, si è detto “preoccupato per l’incolumità delle persone”, e ha messo in chiaro le priorità: evitare che i blackout, durati fino a nove ore in alcune zone, lascino cittadini intrappolati in ascensori, disabili senza apparecchiature mediche o automobilisti bloccati nei parcheggi sotterranei, come accaduto a una sessantina di utenti del parcheggio Santo Stefano di via Porta Palatina, ora pronti a una class action.

Una rete al collasso

Sono stati oltre 200 mila gli abitanti coinvolti nei blackout di sabato e 180 mila domenica, con un guasto durato fino a 9 ore per 2.500 utenze. “Nella notte tra sabato e domenica Ireti ha gestito 26 guasti a macchia di leopardo, con 67 mila forniture e 200 mila abitanti colpiti, rialimentati entro le prime ore di domenica,” ha spiegato Lo Russo. “Domenica pomeriggio, 15 guasti in media tensione, propagati in bassa tensione, hanno lasciato 7 mila utenze senza corrente alle 14.59, più che dimezzate in due minuti, ma 2.500 utenze, soprattutto in centro, hanno subito un disagio di 9 ore per tre guasti concatenati sulla stessa linea, che hanno richiesto una complessa riparazione del cavo.” La causa? Secondo Lo Russo, un mix letale di alte temperature, sovraccarico da condizionatori e una rete elettrica trascurata per anni. “Negli ultimi 8-10 anni, risorse destinate alla rete torinese sono state dirottate altrove”, ha accusato il sindaco, puntando il dito su un piano industriale datato e su giunti della rete “fusi” dal caldo. Per correre ai ripari, Lo Russo ha chiesto a Iren almeno il 25% di squadre manutentive in pronta reperibilità fino alla fine dell’emergenza estiva e l’installazione di gruppi elettrogeni vicino alle cabine di media tensione per evitare nuovi distacchi.

Commercianti sul piede di guerra

I blackout hanno messo in ginocchio il commercio cittadino, con bar, ristoranti e negozi costretti a chiudere o a buttare cibo andato a male nei freezer spenti. Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Confcommercio Torino, non ci sta: “È scandaloso che il sistema elettrico non fosse pronto al primo caldo, annunciato da settimane. I nostri imprenditori hanno subito perdite pesanti, alcuni non hanno potuto nemmeno aprire. Serve un intervento urgente sulla rete, non possiamo permetterci altri disagi”. Ascom ricorda che, per le interruzioni oltre le 8 ore, scatta un indennizzo automatico previsto da Arera, ma sottolinea che non basta: “I commercianti devono poter lavorare, soprattutto con i prezzi dell’energia alle stelle”.

Iren si difende, ma si scusa

Dal canto suo, Iren attribuisce i disagi alle alte temperature, che hanno surriscaldato i giunti della rete, e assicura che la normalità è stata ripristinata nella tarda serata di ieri. “Abbiamo rafforzato le squadre tecniche e previsto gruppi elettrogeni di supporto, come per il concerto di Radio Kiss Kiss in Piazza Castello”, si legge in una nota di Ireti, che porge le sue scuse ai 200 mila utenti colpiti. Ma le rassicurazioni non placano le polemiche, con Lo Russo che si unisce alla richiesta bipartisan dei consiglieri e pretende “accertamenti di responsabilità” all’interno della governance aziendale.

Un’estate a rischio

Con il cambiamento climatico che rende i picchi di calore sempre più frequenti, il caso dei blackout torinesi accende i riflettori su una rete elettrica fragile e su investimenti che, per il sindaco, devono essere ripensati. “Non sono preoccupato per il cibo andato a male o i concerti, ma per l’incolumità dei cittadini”, ha ribadito Lo Russo, mentre i torinesi, tra rabbia e disagi, si chiedono se la città sia pronta ad affrontare l’estate rovente. E se Iren sarà in grado di correggere la rotta.