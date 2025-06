Stellantis premia otto start up per soluzioni di mobilità

Stellantis ha premiato sei startup partner e due startup sostenute dal fondo di venture capital Stellantis Ventures durante la quarta edizione dei Venture Awards, che premiano "le tecnologie più innovative e le collaborazioni dagli sviluppi più promettenti, che stanno plasmando il futuro della mobilità e forniscono ai clienti un valore aggiunto". "Queste startup ci aiutano a creare tecnologie che migliorano la vita delle persone. Siamo orgogliosi di lavorare al fianco di team così creativi, mentre forniamo prodotti e servizi importanti per i nostri clienti" spiega Ned Curic, spiega chief engineering and technology officer di Stellantis. I vincitori sono stati selezionati in tre categorie - Care, Tech e Value - per il loro impatto concreto e la scalabilità. Nella categoria Care sono NetZero (Francia) e Trashin (Brasile); nel Tech Ample (Stati Uniti), Hive Power (Svizzera) e HMDrive (Italia); nel Value Dexory (Regno Unito), Cloud Ace (Giappone) e Gomecano (Francia). Stellantis collabora con le startup come partner e come investitore. Come partner promuove l'innovazione implementando soluzioni innovative di startup su scala. Negli ultimi quattro anni sono stati firmati più di 250 contratti di partnership con startup. Come investitore, Stellantis Ventures - il fondo di venture capital di Stellantis creato con un investimento iniziale di 300 milioni di euro - si rivolge a startup in fase iniziale e avanzata che sviluppano tecnologie innovative per il settore automobilistico e della mobilità, con l'obiettivo di migliorare i risultati per i singoli clienti e per la società nel suo complesso. Stellantis Ventures avrà uno stand interattivo al Move 2025, il più importante evento tecnologico sulla mobilità, che si terrà dal 18 al 19 giugno all'ExCeL di Londra.