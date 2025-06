Europa-Regioni: Fitto al Forum Ue delle città a Cracovia

Il vicepresidente della Commissione Ue alla Coesione, Raffaele Fitto, parteciperà mercoledì al Forum delle città 2025 a Cracovia, in Polonia. Lo annuncia l'Esecutivo Ue precisando che l'evento è organizzato in collaborazione con l'Iniziativa urbana europea, la piattaforma di riferimento per discutere la dimensione urbana della politica di coesione dell'Ue. Dedicato quest'anno al tema 'Dare potere alle città, plasmare il futuro dell'Europa' (Empowering cities, shaping Europe's future), il forum riunirà oltre 800 partecipanti, tra cui più di 50 sindaci e vicesindaci, 111 relatori e rappresentanti di governo. E affronterà le principali sfide urbane quali l'edilizia abitativa, la digitalizzazione, la competitività, l'inclusione sociale, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mobilità urbana. Il vicepresidente Fitto presenterà entro fine anno 'l'agenda dell'Ue per le città'.