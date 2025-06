Polizia, controlli a Nizza-Millefonti: multe per quasi 30.000 euro

Controlli a Nizza-Millefonti, multe per quasi 30.000 euro e sospese due attività commerciali. L’attività è stata coordinata dalla polizia di stata ed è stata condotta in collaborazione con la Polizia Municipale e l'Ispettorato del Lavoro di Torino.

Sanzioni per quasi 8. 000 euro nei confronti di una pizzeria kebab di via Varazze, per carenze di natura amministrativa e igienico-sanitarie e per la mancanza del Documento Valutazione dei Rischi (DVR).

Analogo provvedimento ha interessato un bar di corso Spezia, in cui è stata riscontrata la presenza di un lavoratore irregolare e la mancanza del DVR; oltre all'immediata sospensione dell'attività di somministrazione, sono comminate sanzioni statali per 9.000 euro.

Sempre in corso Spezia, all'interno di una pizzeria kebab, personale dell'Ispettorato del Lavoro ha riscontrato varie violazioni tra cui la presenza di un lavoratore irregolare, con conseguente sanzione di 7.000 euro per il titolare.