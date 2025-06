Ambrogio (FdI), con flash mob ai giardini Maiocco vicini a cittadini

"Un modo per confermare piena vicinanza ai cittadini residenti contro degrado e spaccio. Ci siamo e ci saremo finché la situazione non tornerà alla normalità". Questo l'obiettivo, come sottolinea la senatrice FdI Paola Ambrogio, del flash mob di Fratelli d'Italia al giardino Maiocco, nel quartiere Mirafiori Sud di Torino. "La continua interlocuzione con il prefetto - dice - ha già messo in campo azioni concrete, come l'inserimento dell'area tra le Zone Rosse a sorveglianza speciale e il presidio a cavallo della polizia. Procediamo pressoché da soli, nessuno dimostra la stessa sensibilità del Governo sul tema. Da noi le uniche risposte concrete". Per il consigliere FdI della Circoscrizione 2 Domenico Angelino il flash mob è stato "un successo che ha portato a sfilare con noi numerosi cittadini. Vogliamo riconsegnare loro l'area - conclude -, nessuno può arrogarsi il diritto di trasformare uno spazio pubblico in un distributore di morte".