Codacons, pronti a class action dopo blackout a Torino

Sul black-out elettrico che lo scorso weekend ha messo in ginocchio Torino, coinvolgendo migliaia di cittadini e attività commerciali, scende in campo il Codacons, che assisterà i soggetti danneggiati e sta studiando la possibilità di una class action contro Iren. "Quanto accaduto nei giorni scorsi, per la durata delle interruzioni e per l'entità delle utenze coinvolte, è particolarmente grave - spiega il presidente Codacons Piemonte, Tiziana Sorriento -. Al di là delle cause del black-out, ciò che è certo è che tutti i cittadini danneggiati, così come negozi, ristoranti, bar ed esercizi che hanno subito perdite a causa dell'assenza di energia elettrica, vanno adeguatamente risarciti per i disagi patiti". In tal senso il Codacons Piemonte, presso la propria sede di Torino, mette da oggi a disposizione degli interessati un modulo da inviare al fornitore e finalizzato alla richiesta del risarcimento dei danni subiti. In caso di rifiuto da parte del gestore, sarà possibile avviare azioni legali contro Iren, compresa una vera e propria class action patrocinata dal Codacons per conto di utenti domestici e attività commerciali. "Chiediamo a Iren di provvedere a indennizzare in modo automatico tutti i soggetti coinvolti nel disservizio, anche aprendo un apposito tavolo con le associazioni dei consumatori, mentre agli utenti consigliamo di verificare la presenza di eventuali garanzie comprese nella polizza casa, dal momento che alcune polizze prevedono risarcimenti per situazioni di questo tipo" conclude Tiziana Sorriento.