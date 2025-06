Per ogni auto nuova se ne acquistano due usate

Cresce l'appeal dell'auto usata in Italia. Nel 2024 questo segmento di mercato ha quasi doppiato quello del nuovo (3,1 rispetto a 1,5 milioni di unità). Le ragioni? Prezzi più accessibili rispetto al nuovo e la possibilità di acquistare una vettura più grande a costi vantaggiosi. Otto consumatori su 10 sono pronti a spendere fino a 20mila per la prossima auto usata, meglio se ibrida o endotermica. L'8% valuterà l'elettrico. E' quanto emerge dalla nuova instant survey "I vantaggi dell'usato" condotta da Areté, azienda di consulenza strategica. L'80% del campione intervistato guida già un'auto acquistata di seconda mano. Nel 2024 gli italiani hanno comprato 3,1 milioni di auto usate e poco più di 1 milione e mezzo di nuove. Per ogni auto nuova ne sono state acquistate 2 usate. In presenza di listini del nuovo sempre meno alla portata di tutti, il 55% degli intervistati dichiara di preferire un'auto usata a una appena uscita dalla fabbrica per risparmiare sul prezzo, il 25% in quanto in questo modo riesce ad acquistare una vettura di categoria superiore a un prezzo vantaggioso. Il 51% del campione ha speso meno di 10mila euro per avere la propria auto usata, il 33% tra i 10mila e i 20mila. Il 41% ha sostituito una vettura molto vecchia con una usata, con oltre 10 anni di anzianità, solo il 20% ne ha presa una con meno di 5 anni. Il 94% di quanti hanno acquistato un'auto usata lo rifarebbe e addirittura l'85% di loro si riaffiderebbe a un modello dello stesso brand. "I dati - commenta Massimo Ghenzer, presidente di Areté - rivelano come i crescenti costi del prodotto nuovo, l'incerto scenario economico e modelli sempre più durevoli ed efficienti lanciati sul mercato spingono gli italiani oggi a rivolgersi in maniera decisa al mercato dell'usato. Nonostante la crescita dei prezzi anche in questo segmento di business, l'usato rappresenta oggi per quasi 2 consumatori su 3, alle prese con il cambio della vettura, un rifugio sicuro in una fase di forte incertezza come quella attuale e in attesa di tempi migliori".