Arpa Piemonte intensifica monitoraggio radioattività per guerra

In relazione agli eventi bellici che hanno coinvolto i siti nucleari iraniani e al conseguente possibile rilascio di radioattività nell'ambiente, Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) Piemonte ha intensificato, a titolo precauzionale, le attività di monitoraggio ambientale della radioattività nel particolato atmosferico, incrementando la sensibilità delle misure della stazione di Ivrea (Torino). "I risultati delle analisi ad elevata sensibilità sulla radioattività atmosferica sono risultati nella norma - spiegano da Arpa Piemonte con una nota sul sito ufficiale dell'ente - il monitoraggio ad elevata sensibilità continuerà per tutta la settimana".