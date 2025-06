ECONOMIA DOMESTICA

Luce e gas, più cari d'Europa: tasse e oneri sul caro bolletta

Nel 2024 le famiglie hanno continuato a pagare tariffe tra le più alte dell’Eurozona, nonostante il calo generalizzato dei prezzi. A pesare non il costo della materia prima, ma il carico fiscale. Arera: "Serve agire subito sulla transizione e diversificare il mix energetico"

Nonostante il calo dei prezzi registrato nel 2024 in ben 17 Paesi dell’Eurozona, le famiglie italiane continuano a occupare i piani alti della classifica delle bollette più care d’Europa. A spendere di più sono solo i tedeschi. Lo certifica l’Arera, l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente, nella sua relazione annuale – l’ultima firmata dal collegio guidato da Stefano Besseghini – presentata a governo e Parlamento.

“Serve azione immediata”

Nel corso della presentazione, tenutasi in un’affollata aula dei Gruppi parlamentari, Besseghini ha richiamato l’attenzione sulla necessità di agire su due fronti: “Non basta lavorare su soluzioni di medio e lungo periodo, serve un impegno immediato per accelerare la transizione verso modelli di produzione e consumo più sostenibili”. Parole che puntano dritte al cuore del problema: la dipendenza energetica dell’Italia da fonti importate, in primis il gas. E sul nucleare? “Bene ha fatto il governo a riportare il tema nel dibattito pubblico”, ha commentato il presidente dell’Authority.

La classifica delle bollette

Secondo l’Arera, nel confronto con i principali Paesi Ue, l’Italia è seconda solo alla Germania per costo dell’energia elettrica domestica: 35,70 centesimi per kilowattora contro i 41,13 dei tedeschi. Seguono Francia (28,03 c€/kWh) e Spagna (26,26 c€/kWh). Anche escludendo tasse e oneri, il prezzo italiano resta tra i più alti: +14% rispetto alla media dell’Eurozona (25,92 contro 22,73 c€/kWh), nonostante un calo del 21% nella componente energia e la riduzione dei costi di rete.

Tasse e oneri: il vero nodo

Il motivo dell’anomalia italiana? Le imposte. Mentre calano le componenti energetiche, crescono tasse e oneri di sistema: +28% nel 2024. Un incremento che annulla gli effetti positivi sulle bollette. La componente fiscale italiana è la più alta d’Europa: +51% rispetto alla Francia, +36% sulla Spagna e +18% sopra la media dell’Eurozona.

Prezzi per fasce: peggio solo i tedeschi

Analizzando i dati per classi di consumo, l’Italia batte la Germania solo nella categoria DE (oltre 15.000 kWh/anno), che però rappresenta appena il 2% dei consumi domestici. Con la Francia il divario resta positivo in tutte le fasce, toccando il +11,8% per i piccoli consumatori (classe DA, fino a 1.000 kWh/anno). Anche rispetto alla Spagna, l’Italia è più cara in tutte le classi, con un picco del +37% nella fascia DD (5.000-15.000 kWh/anno).

Gas: si torna a salire

Anche sul fronte del gas, il 2024 non porta buone notizie. Il prezzo medio per i consumatori domestici in Italia è salito del 15,1%, raggiungendo i 13,1 centesimi per kilowattora. Un’inversione netta rispetto al 2023, quando l’Italia era sotto la media Ue: oggi paga il 5,3% in più. Peggio fanno solo Paesi Bassi (16,8 c€/kWh) e Portogallo (14,8 c€/kWh), mentre le bollette più leggere si registrano in Ungheria (2,88 c€/kWh) e Croazia (4,62 c€/kWh).

Fine degli sconti, aumentano i costi

Due le cause principali dell’impennata: i costi di rete, passati da 2,6 a 3,0 c€/kWh, e soprattutto il ritorno della componente fiscale, balzata da zero a 3,2 c€/kWh. Nel 2024, infatti, sono venuti meno gli effetti degli interventi governativi introdotti l’anno precedente: addio all’Iva ridotta al 5% e alla sospensione degli oneri di sistema. Risultato: le famiglie italiane si ritrovano a pagare di più, per gas ed elettricità.