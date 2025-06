PALAZZO LASCARIS

Askatasuna, la destra minaccia di tagliare i fondi a Lo Russo. Cirio si attacca al Tar

Il governatore dà il via libera agli emendamenti all'Omnibus del leghista contro la legalizzazione centro sociale, ma confida nell'intervento dei giudici per non mandare a monte la concordia con il sindaco. Compromesso sui mercatini: colpito solo il Barattolo

Un colpo al cerchio e uno alla botte, per non scontentare nessuno, confidando nell’aiuto della giustizia amministrativa. Con il parere favorevole della Giunta ieri in Commissione, il presidente della Regione Alberto Cirio ha di fatto dato il via libera all’emendamento al decreto Omnibus del capogruppo leghista Fabrizio Ricca su Askatasuna, che prevede il blocco dei finanziamenti regionali (eccezion fatta per i servizi essenziali) al Comune di Torino, se non romperà l’accordo per la regolarizzazione del centro sociale occupato. Un provvedimento che suona come un guanto di sfida al sindaco Stefano Lo Russo, principale fautore del patto con Aska, con cui il governatore ha da sempre ottimi rapporti. Fine della concordia istituzionale? Non proprio.

Corsi e ricorsi

Contro la regolarizzazione di Askatasuna Fratelli d’Italia aveva già presentato ricorso al Tar, chiedendo la sospensiva dell’accordo sulla base della Legge Marrone sui beni comuni. In base a questa legge, voluta dall’assessore al welfare e approvata in Consiglio a inizio marzo, gli immobili interessati al patto di collaborazione non possono essere in stato di occupazione abusiva, come nel caso del centro sociale. Ma il tribunale ha bocciato il ricorso, sostenendo che la norma introdotta si applica solo ai beni di proprietà regionale. Sullo stesso tema l’assessore Maurizio Marrone ha presentato un nuovo ricorso, ma se il Tar confermerà le motivazioni anche questo verrà cassato. Ed è proprio su questo che fa leva Cirio: dando il via libera all’emendamento Ricca offre una sponda all’ala più “securitaria” della coalizione, senza al contempo fare alcuno sgambetto all’amico Lo Russo, dal momento in cui il Tar ne fermerà con ogni probabilità l’applicazione e il sindaco potrà andare avanti con la regolarizzazione di Askatasuna. Così, nella migliore tradizione democristiana, il governatore fa contenti tutti.

Barattolo a metà

Lo stessa impostazione cerchiobottista accompagna le scelte della Giunta sugli emendamenti a tema mercatini, presentati dallo stesso Ricca, dall’assessore all’agricoltura Paolo Bongioanni e dal capogruppo della Lista Cirio Silvio Magliano. Se il primo chiede una diminuzione del numero massimo dei giorni, dagli attuali 18 annuali a 12, denunciando le criticità in materia di sicurezza e decoro urbano, con lo scambio di merce di dubbia provenienza, al contrario Magliano e Bongioanni ne propongono l’estensione fino a 52 giorni, considerando queste iniziative come una spinta ai commerci. Ma gli obiettivi sono ben diversi: Ricca ha nel mirino il “Barattolo”, iniziativa di libero scambio che si tiene ogni anno in via Carcano a Torino, vista con sospetto da molti esponenti della destra in quanto veicolo di ricettazione, mentre gli altri due vogliono tutelare le svariate iniziative degli hobbisti in giro per la regione. Così anche in questo caso si sarebbe raggiunto un compromesso, con un provvedimento ad hoc che colpisce il Barattolo ma non intacca le altre iniziative: “I ricettatori da una parte, gli hobbisti dall’altra”, commenta ironicamente Ricca. Ma anche su un provvedimento il Tar potrebbe intervenire, ma nel frattempo i nodi del decreto Omnibus sono venuti tutti al pettine, e la legge approda domani in aula per l’approvazione definitiva. La maggioranza è salva, la concordia istituzionale anche.