SANITÀ & ASSISTENZA

Aiuto negato ai malati nelle Rsa. "Le Asl non pagano la quota Lea"

Oltre 16 mila piemontesi privati di un diritto sancito per legge. La quota sanitaria in carico alla Regione attraverso le aziende sanitarie non viene riconosciuta. Famiglie obbligate a sostenere le spese. Esposto alla Corte dei Conti della Fondazione Promozione Sociale

“Le Asl e la Regione Piemonte non garantiscono le quote sanitarie, previste dai Lea, per gli ospiti delle Rsa”. La denuncia che viene formalizzata in un esposto alla Corte dei Conti e amplificata da una manifestazine in programma per domani a Torino, arriva dalla Fondazione Promozione Sociale, da anni attiva sul fronte dell’assistenza e la tutela di ricoverati e le loro famiglie.

Alla magistratura contabile fa fondazione chiede “una puntuale verifica sui conti della Regione e delle aziende sanitarie locali, che esplicitamente non garantiscono l’erogazione delle quote sanitarie per i ricoverati in Rsa, nonostante queste siano Livelli essenziali di assistenza, obbligatoriamente previsti dalle norme nazionali”. Nella segnalazione alla Corte dei Conti si fa esplicito riferimento al pronunciamento sul tema della stessa Corte che, tra l’altro ha recentemente sottolineato come “nell’ottica di garantire adeguati standard delle prestazioni in ambito sanitario le verifiche non possono prescindere dal riscontro del rispetto dei Livelli essenziali di assistenza”.

Maria Grazia Breda, presidente della fondazione, sostiene che “la mancata erogazione della quota sanitaria del ricovero in Rsa riguarda, come attestano i dati della Regione, almeno 9mila malati non autosufficienti che solo a Torino sono più di 1.800. Altri 14mila e 500 piemontesi malati cronici non autosufficienti hanno chiesto un sostegno a casa per le cure di lungo termine e non lo hanno ricevuto”. Breda ricorda inoltre che “la norma nazionale prevede che il ricovero in Rsa sia pagato al 50% dal Servizio sanitario nazionale, senza alcuno sbarramento all’accesso. Nonostante questo, oggi migliaia di famiglie piemontesi sono invece costrette a pagare la retta interamente privata, perché le Asl e la Regione li rifiutano come malati da curare”. Per dare più evidenza alla denuncia, la fondazione ha promosso per domani dalle 17 e 30 un presidio sotto la sede della Corte dei Conti in piazza Castello ed è stato richiesto un incontro col prefetto.