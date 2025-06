FIANCO DESTR

Cameroni con svista, veleni in FdI

A scatenare l'ennesima lite tra Fratelli l'ultima puntata di Report in cui un'azienda coinvolta in operazioni immobiliari sospette viene confusa con quella di famiglia della consigliera. "Questa è diffamazione, agirò per vie legali". Con chi ce l'ha? Indizi...

Non c’è pace tra Fratelli (d’Italia). Dopo la caduta rovinosa del sindaco Federico Binatti a Trecate e della presidenza della Provincia di Novara e le vicende legate all’assessore Marina Chiarelli, stavolta a finire nel mirino, suo malgrado, è la consigliera regionale Daniela Cameroni. In questi ultimi giorni l’esponente meloniana è stata vittima di fuoco amico, che avrebbe come obiettivo anche e soprattutto suo compagno, il senatore Gaetano Nastri, plenipotenziario di FdI sotto la cupola di San Gaudenzio e tra i big del partito in Piemonte.

Scambio di persona

Nell’ultima puntata di Report, andata in onda domenica sera su Rai 3, si parlava di operazioni finanziarie legate ad alcune ristrutturazioni immobiliari che vedrebbero il coinvolgimento di Poste Italiane, e tra le aziende citate c’è “Cameroni Spa”, oggetto di finti preventivi da parte dei consulenti finanziari di Poste. Alcuni, anche all’interno di FdI, hanno pensato si trattasse di “Cameroni Infissi”, l’azienda di famiglia della consigliera, facendo così partire il tam tam e cogliendo l’occasione per screditarla e colpire indirettamente anche suo marito.

La stoccata

Lei è così passata al contrattacco, e con un lungo messaggio nel gruppo Whatsapp dei consiglieri regionali di FdI ha voluto mettere le cose in chiaro: “L'impresa menzionata è gestita da omonimi con i quali non ho alcun legame societario, commerciale o operativo, né diretto né indiretto. lo, personalmente, e la mia azienda siamo totalmente estranei ai fatti riportati nella trasmissione”, scrive la consigliera, per poi passare al contrattacco: “Mi è stato riferito da più persone che il video della trasmissione è stato fatto circolare da ambienti riconducibili a una figura politica del nostro partito, attraverso soggetti a lei notoriamente vicini, con una successiva telefonata dal contenuto chiaramente tendenzioso e lesivo, finalizzata a orientare in modo strumentale la percezione del servizio, nel tentativo di colpire la mia immagine personale e professionale”.

Veleni interni

Per questo motivo Cameroni non esclude di procedere alle vie legali contro il “nemico interno”: “Si tratta di comportamenti inaccettabili, tanto più gravi perché messi in atto da chi dovrebbe condividere principi di correttezza, lealtà e rispetto, e che invece utilizza metodi che nulla hanno a che vedere con il confronto politico trasparente. Ho già conferito mandato al mio legale per procedere con una diffida formale e con la valutazione di un’azione penale per diffamazione aggravata”. La consigliera non fa menzione di chi sia il soggetto in questione, ma fonti ben informate non hanno dubbi: si tratterebbe di una esponente già messa all’angolo dai vertici del partito. Chissà che questo colpo basso non si trasformi per lei nel colpo di grazia.