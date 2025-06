Ospedale Settimo, via libera a 15 milioni per l'acquisizione

La Giunta regionale del Piemonte ha dato il via libera ai 15 milioni di euro necessari per acquisire l'ospedale di Settimo Torinese, che diventerà così a tutti gli effetti un ospedale pubblico. "Con l'acquisizione abbiamo centrato tre obiettivi - spiegano il governatore Alberto Cirio e l'assessore alla sanità, Federico Riboldi - il salvataggio di un presidio indispensabile per il territorio, abbiamo messo un segno più alla sanità pubblica piemontese e abbiamo posto la base per potenziare il servizio con la garanzia degli attuali posti letto e la possibilità di aggiungerne altri. Un percorso virtuoso, condiviso con l'amministrazione di Settimo, con l'Asl e con le rappresentanze sindacali, a favore della sanità pubblica, a servizio di una comunità e di un territorio e a tutela dei lavoratori". L'acquisizione risponde a una precisa scelta politica dell'amministrazione regionale che ha voluto interrompere la sperimentazione pubblico-privata. "Un ulteriore passo per l'obiettivo, da noi sempre sostenuto, di arrivare alla gestione totalmente pubblica dell'ospedale - sottolinea il sindaco di Settimo, Elena Piastra - restano da affrontare alcuni nodi fondamentali, su tutti quelli a tutela del personale che lavora nell'ospedale". In tal senso prosegue da parte dell'Asl To4 il percorso di internalizzazione dell'attività della 'Saapa', la società, attualmente in liquidazione, che gestisce i servizi dell'ospedale.