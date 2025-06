SOTTOGOVERNO

L'us(ur)ato sicuro in Finpiemonte, l'avvocato della Meloni all'Orecol

Tutti soddisfatti nel centrodestra dalla spartingaia in Regione Piemonte. Cirio sceglie la continuità alle due finanziarie con il bollito Vietti e il figlio di N.N. Zambon. Borgia resta a Film Commission assieme a Olivetti. Il legale di fiducia della premier Libbra

Alla fine, com’era prevedibile, tutto resta com’era. Michele Vietti e Francesco Zambon sono stati riconfermati rispettivamente alla guida di Finpiemonte e Finpiemonte Partecipazioni. Una scelta segnata dalla linea che Alberto Cirio segue con costanza: premiare chi lavora senza alzare troppa polvere, garantire continuità e non prestare il fianco a scossoni politici. Il via libera, insieme all’ultima tranche di nomine, è arrivato dal tavolo della coalizione apparecchiato nel tardo pomeriggio, presenti tutti i pesi massimi dei partiti, i capigruppo e vice (Ruzzola, Ricca, Cerutti, Ravello, Binzoni, Magliano) alcuni assessori (Chiorino, Marnati, Bussalino, Marrone, Vignale) e il governatore.

Nessun dubbio su Vietti. L’ex vicepresidente del Csm, democristiano di lungo corso, è sempre stato considerato una figura di garanzia. Pacato, gran navigatore, esperto: il profilo perfetto per un’istituzione che il governatore vuole solida e lontana dai riflettori. Già nella scorsa legislatura la sua nomina aveva ottenuto un ampio consenso, e i numeri sembrano avergli dato ragione: sotto la sua guida Finpiemonte ha registrato risultati da record, con l’utile più alto della storia recente (5,2 milioni nel 2023), un margine operativo lordo cresciuto del 26% e un incremento delle risorse gestite pari a 70 milioni di euro solo nell’ultimo anno.

Finpiemonte in sicurezza

Eppure, non mancano le critiche. Sempre più spesso, anche dentro il centrodestra, si rimarca come la finanziaria – sotto la guida Vietti – si sia appiattita sul ruolo di mero ente pagatore della Regione. Una struttura priva di slancio strategico, incapace di trasformarsi in un vero braccio operativo delle politiche economiche piemontesi. Una gestione di basso profilo che ha evitato rischi ma anche ambizioni, lasciando inevasa la domanda su cosa debba essere oggi una finanziaria regionale. Del resto, Finpiemonte arriva da anni turbolenti. Una sorta di “maledizione”, come viene spesso definita nei corridoi di Palazzo Lascaris. Prima, lo scandalo dei fondi sottratti, con la clamorosa inchiesta giudiziaria che travolse l’ente e portò all’arresto dell’allora presidente Fabrizio Gatti: una vicenda poi ridimensionata, con l’ex presidente scagionato, ma che ha lasciato il segno. Poi, la parentesi grigia di Roberto Molina, in quota Lega, ritenuto da molti non all’altezza del compito. Una conduzione debole, condizionata e in qualche misura “ostaggio” dei consiglieri di amministrazione assai più scafati: Umberto Bocchino, vecchia volpe segnalata da Forza Italia, e Maurizio Irrera, giurista dai mille incarichi caldeggiato da Fratelli d’Italia e spesso poco allineato con il presidente. Un triumvirato paralizzante che ha lasciato il segno su gestione e operatività dell’ente. Con l’arrivo di Vietti, Cirio aveva voluto chiudere quella stagione e mettere al riparo Finpiemonte dalle turbolenze. E anche ora, con il suo rinnovo, la priorità resta la stessa: evitare nuovi incidenti.

Figlio di N.N.

Più sfumata, invece, la riconferma di Zambon. Non tanto per la sua persona – sulla quale, a onor del vero, non si registrano particolari critiche –, quanto per la solita partita sulle caselle da spartire. In Fratelli d’Italia qualcuno aveva accarezzato l’idea di intestarsi la nomina, anche sulla scorta dei buoni rapporti (e forse qualche rassicurazione) tra Zambon e la vicepresidente regionale Elena Chiorino. Ma alla fine la casella non è stata rivendicata né dalla Lega, che lo aveva indicato nella scorsa legislatura, né da FdI. Dopo i vari rimpalli di paternità, Zambon è finito per essere “figlio di N.N.” o forse figlio di entrambi: una figura che politicamente non appartiene a nessuno in modo esclusivo, ma che a tutti va bene non disturbando troppo i delicati equilibri interni.

Nella Lega, per la verità, qualche malumore c’era: non tanto su Zambon in sé, quanto sul fatto che la sua riconferma non spostasse granché in termini di visibilità o peso politico. E anche in FdI non sono mancati mugugni, con alcuni esponenti che avrebbero preferito un nome più “riconoscibile”. Ma Cirio ha chiuso la questione alla sua maniera “langhetta”. Un elemento che ha rafforzato ulteriormente il profilo di Zambon è il suo attuale incarico come direttore generale del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria. Una nomina ottenuta nel 2024, che lo vede al centro del complesso processo di cessione degli asset dell’ex colosso siderurgico, con ricadute anche sul Piemonte, a partire dagli stabilimenti di Novi Ligure e Racconigi. Una funzione delicata, che ha accresciuto la sua credibilità anche a livello nazionale e ha fatto passare in secondo piano le tensioni interne alla coalizione. D’altra parte, Zambon – manager di lungo corso e figura ben nota nell’orbita delle partecipate – ha sempre mantenuto un basso profilo, senza inciampi né clamori. Quanto basta per meritarsi, almeno secondo Cirio, un secondo giro di giostra.

La maggioranza, pur tra qualche frizione a bassa intensità, si è allineata. Perché alla fine, nel manuale politico del presidente, meglio la stabilità di qualche medaglia in più da appuntarsi sul petto. E soprattutto meglio due nomi che non creano problemi, anche se qualcuno inizia a chiedersi se sia sufficiente.

L'avvocato della Meloni

Il resto del “pacchetto” è filato via liscio. Il governatore riconferma Beatrice Borgia, moglie del fondatore e patron di Argotec David Avino, per Film Commission, mentre i meloniani fanno entrare nel cda Luca Olivetti, avvocato di area e promotore in passato del tentativo (rapidamente abortito) di una lista civica di centrodestra alle comunali di Torino (“Un sogno per Torino”). Sempre FdI ottiene il semaforo verde di tutta la coalizione per Luca Libbra alla guida dell’Orecol, l’organismo di controllo sugli atti amministrativi: originario di Gattinara, vercellese di adozione e amico del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, è stato il legale che ha patrocinato Giorgia Meloni in alcune cause (vinte), tra cui quella contro lo scrittore Roberto Saviano. All’ente di gestione dei Sacri Monti la spunta la Lega che lascia al vertice Francesca Giordano. Ufficializzata anche l’assegnazione a FdI della presidenza di Visit Piemonte, la società in house della Regione e di Unioncamere per la valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio, dove dovrebbe andare il novarese Renzo Norbiato, ex sindaco di Oleggio.