Torino, approvati tre progetti di cantieri di lavoro

La Giunta torinese ha approvato una delibera con la proposta di tre progetti finalizzati al sostegno all'occupazione con cantieri di lavoro per persone disoccupate. Obiettivo dell'intervento è attuare politiche attive del lavoro in contrasto alle situazioni di svantaggio economico e sociale in cui si trovano un numero sempre crescente di persone, che in considerazione della loro età e del fatto che non hanno ancora maturato i requisiti pensionistici, hanno difficoltà ad essere collocati o ricollocati nel mondo del lavoro. Il primo progetto vuole favorire il collocamento o ricollocamento nel mondo lavorativo e sociale di persone svantaggiate in cerca di occupazione, attraverso l'inserimento in percorsi lavorativi e di formazione per consolidare le specifiche competenze professionali, prevenire e contrastare qualsiasi forma di discriminazione. Della durata 12 mesi, il progetto è rivolto a 160 disoccupati o inoccupati senza contributi pensionistici con età uguale o superiore a 58 anni. Gli altri due progetti, rispettivamente della durata di 4 e 7 mesi, sono rivolti a 144 e 92 persone disoccupate che provengono dai cantieri di lavoro precedenti alle quali viene data la possibilità di maturare i requisiti pensionistici mancanti fino al pensionamento.