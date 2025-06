Agea, oltre 8 miliardi erogati a sostegno agricoltori nel 2024

Oltre 8 miliardi di euro erogati complessivamente ad agricoltori, allevatori, enti locali e soggetti collettivi, 76,7 milioni per i giovani agricoltori e 111 milioni per il sostegno alimentare alle fasce sociali più vulnerabili, oltre 400 mila le domande di aiuto gestite a valere sui fondi europei dedicati all'agricoltura. Sono i risultati raggiunti nel 2024 dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) e al controllo della Corte dei conti, contenuti nel Primo Rapporto annuale presentato a Roma a Palazzo Wedekind dal direttore Fabio Vitale, alla presenza del ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. "Raccogliamo i frutti della semina del 2023 in uno scenario sfidante e ad alta complessità. Abbiamo gettato le basi - ha detto il direttore Agea Fabio Vitale - per un futuro migliore e realizzato sinergie strategiche e gestionali creando valore e squadre collaborative. È questa, a nostro avviso, la via per rafforzare la Sovranità alimentare italiana". "Tutto quello che stiamo facendo - ha aggiunto - è non essere una macchina burocratica in un sistema disarticolato come quello dell'agricoltura". Tra gli ultimi risultati, "quello che con il decreto del ministro di fine 2024 che ha stanziato 110 milioni di euro. Mi riferisco in particolar modo alla siccità della Sicilia. Nell'arco di quattro mesi, entro Aprile del 2025, abbiamo erogato questi 110 milioni. A circa 72.000 agricoltori". L'agricoltura del futuro, secondo Vitale, "sarà sostenibile, digitale, giovane e resiliente". L'evento ha ospitato anche gli interventi del consigliere per le politiche di bilancio del presidente del Consiglio, Renato Loiero; del presidente della 9/a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica Luca De Carlo e il Consigliere di amministrazione Inps Antonio Di Matteo.