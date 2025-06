Polizia, due arresti in zona Regio Parco: avevano rubato all'interno di tre automobili

Arrestati due uomini di origine marocchina di 36 e 39 anni con l’accusa di furto aggravato. I due sono stati fermati nell’area di corso Regio Parco in seguito alla segnalazione di alcuni residenti. La polizia ha potuto appurare che i due avevano tentato di forzare senza successo un’automobile parcheggiata. I due però precedentemente avevano infranto il finestrino di altre tre vetture e aveva rovistato all’interno rubando diversi oggetti che poi sono stati trovati in possesso dei due. Per entrambi gli indagati è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di firma.