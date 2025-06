Venerdì 20 giugno sciopero e corteo dei metalmeccanici

Il 20 giugno i metalmeccanici scendono in piazza per manifestare contro lo stallo sul rinnovo del contratto nazionale. La mobilitazione indetta da Fim, Fiom e Uilm e l’ultimo passaggio di una mobilitazione che va avanti da mesi. A Torino venerdì si terrà un corteo che partirà alle 9.30 da piazza XVIII Dicembre e che arriverà in piazza Castello dove dopo gli interventi di delegati e delegate di ogni provincia della regione si terrà il comizio conclusivo di Samuele Lodi, che è il segretario nazionale Fiom.