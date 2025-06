ECONOMIA DOMESTICA

Piemonte in affanno, crescita al lumicino. Solo il Pnrr dà ossigeno

Con l'appena +0,7% del Pil il 2024 è stato assai "modesto" e dal 2007 al 2023 ha fatto peggio del resto del Nord e del Paese. L'industria, specie l'automotive, crolla con produzione e export in calo. Le costruzioni reggono grazie ai 10 miliardi di euro destinati

Un Piemonte che arranca, con un’economia che nel 2024 cresce a fatica, registrando un timido +0,7% del prodotto interno lordo, in linea con la media nazionale e appena sopra quella del Nord. È il quadro dipinto dal rapporto annuale della Banca d’Italia, presentato oggi a Torino, che mette a nudo le difficoltà di una regione alle prese con un ciclo economico ancora incerto.

L’industria piemontese, in particolare, ha sofferto: produzione e valore aggiunto sono calati, con le esportazioni – soprattutto verso la Germania – in netto affanno. A pagare il prezzo più alto è stato l’automotive, con il polo torinese che ha toccato livelli produttivi storicamente bassi. “Una batosta per un settore chiave della regione”, commentano gli analisti, che vedono nell’export debole e nella congiuntura internazionale i principali colpevoli.

A tenere la barra dritta, però, ci pensa il settore delle costruzioni, galvanizzato dai cantieri del Pnrr. Con quasi 10 miliardi di euro assegnati al Piemonte (2.318 euro pro capite, un po’ meno della media nazionale), il 63% dei progetti è già avviato o completato, superando il 54% nazionale. “Il Pnrr è stato una boccata d’ossigeno”, spiega Anna Laura Mancini, della sede torinese di Banca d’Italia. Circa 1.400 imprese, un quarto del fatturato regionale, hanno messo le mani su 347 milioni di euro, mentre altre 850 hanno partecipato a gare per 3,4 miliardi nel biennio 2022-23. Le aziende vincitrici? Più giovani, più piccole e con margini di profitto più alti.

Ma non è tutto oro quel che luccica. Il ciclo manifatturiero negativo ha frenato gli investimenti delle imprese industriali, con una domanda di credito rimasta sottotono. Il saldo tra nuove aperture e chiusure di aziende è diventato leggermente negativo, con un aumento delle procedure liquidatorie, anche se ancora sotto i livelli pre-Covid. E l’orizzonte non si schiarisce: i nuovi dazi annunciati dagli Stati Uniti per il 2025 gettano ombre sull’export piemontese, soprattutto per settori come automotive, aerospazio, bevande, oreficeria e macchinari, che guardano al mercato Usa con crescente preoccupazione.

Sul fronte del lavoro, qualche luce: l’occupazione nel 2024 ha finalmente superato i livelli pre-Covid, trainata – guarda caso – dalle costruzioni. Ma i salari reali restano un tasto dolente, fermi a livelli ben inferiori rispetto al 2021, prima dell’ondata inflattiva. “Gli adeguamenti dei contratti collettivi non bastano”, tuona il rapporto, evidenziando una perdita di potere d’acquisto che pesa sulle famiglie.

A proposito di famiglie, il miglioramento dell’accesso al credito ha dato una spinta ai mutui, soprattutto per i giovani, e alle compravendite di abitazioni. Il rapporto debito/reddito delle famiglie è sceso, e la capacità di rimborso dei prestiti resta solida.

Guardando indietro, il Piemonte non se la passa bene da tempo: tra il 2007 e il 2023, la regione ha sofferto più della media nazionale e del Nord, colpita duramente dalla recessione e con una ripresa post-Covid meno brillante. Colpa di una demografia in declino, ma anche di una capacità innovativa e di un capitale umano che non tengono il passo.

E il 2025? Secondo l’indicatore regio-Coin, l’economia piemontese mostra un lieve miglioramento nei primi mesi dell’anno, con una sostanziale stabilità dei ricavi industriali e un timido recupero degli investimenti. Le costruzioni restano il pilastro, ma il resto del panorama economico rimane fragile, con l’incognita dazi a complicare le prospettive. “Il Piemonte deve rimboccarsi le maniche”, chiosa un analista. “Il Pnrr è una chance, ma serve una scossa per non restare indietro”.