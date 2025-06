Stellantis, Appendino (M5s): “610 esuberi a Mirafiori, Meloni richiami il gruppo alla responsabilità”

"Non possiamo restare in silenzio davanti all’ennesimo scempio compiuto da Stellantis: a Mirafiori ci sono appena stati 610 licenziamenti", a dirlo è Chiara Appendino intervendo alla Camera dei deputati, "Dov'è la centralità dell’Italia nel piano Stellantis che il Presidente Elkann ci ha presentato qualche mese fa in Commissione, accolto con mille complimenti dai colleghi di maggioranza? Dov'è il piano Italia per cui Urso ha usato tutti i superlativi per dire quanto fosse bello?".

"Altro che cambiamenti: con il nuovo amministratore delegato vediamo lo stesso copione: chi sta ai vertici si arricchisce - e il nuovo Amministratore Delegato Filosa potrà arrivare a guadagnare fino a 24 milioni di euro - e chi fa davvero funzionare l’azienda viene abbandonato", conclude la deputata del Movimento 5 stelle, "Avevamo ragione a non fidarci degli annunci di rilancio dei mesi scorsi: purtroppo erano parole vuote di chi produce più chiacchiere che auto ormai. Chiediamo che la Presidente Meloni richiami il gruppo alle sue responsabilità, perchè hanno preso in giro tutta Italia e dei disastri del Ministro Urso non ce ne facciamo più nulla, del silenzio di Meloni neanche. Intervenga a tutela di lavoratrici e lavoratori della filiera che chiedono dignità".