SANITÀ

Salute, il Mef striglia metà Regioni.

"Spendere bene sulla prevenzione"

Meno del 50% dei sistemi sanitari regionali ha raggiunto la cifra di spesa prefissata. Il Piemonte indietro del 9%. Mentre il Governo celebra gli Stati Generali della Prevenzione, una parte del Paese arranca. Adduce (Mef): "Servono monitoraggi più accurati"

Più della metà delle Regioni spende nella prevenzione sanitaria meno di quanto dovrebbe. Mentre il Governo celebra a Napoli gli Stati Generali della Prevenzione, aperti con un videomessaggio di Giorgia Meloni, proprio in quella sede arriva il severo avvertimento del Mef.

Dodici sistemi sanitari regionali, compreso quello del Piemonte, nel 2023 non hanno raggiunto la spesa programmata per questo settore importante per la salute, ma anche per i conti. Come ribadito anche nel convegno di Napoli l’investimento della prevenzione, dagli screening alle altre misure messe in campo, riducendo i rischi relativamente e più patologie produce un risparmio sulle terapie, ricoveri e interventi. Il mancato raggiungimento della cifra programmata, quindi, non va letto come un risparmio, ma al contrario come una criticità.

“La prevenzione è di fatto un investimento in salute che può determinare delle ricadute anche sul sistema sanitario in termini di minori spese per la cura. Ma - ha osservato Angela Adduce, ispettore capo della Ragioneria dello Stato - ci sono diverse Regioni che sono abbondantemente sotto il 100% ed è auspicabile che si intervenga in questo ambito”.Insieme al Piemonte, al di sotto del pieno utilizzo delle cifre prefissate e necessarie ci sono Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Trento, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Calabria. Diversi i probabili motivi del mancato raggiungimento dell’obiettivo che nel caso piemontese si attesta a una carenza del 9% con 398.485 milioni impiegati rispetto ai 437.334 programmati. Tra le ipotesi formulate da Adduce anche quella che rimanda a “un'incapacità di realizzare una prevenzione veramente efficace sul proprio territorio e quindi una difficoltà organizzativa. Ma può voler dire anche che altri livelli di assistenza “rubano” alla prevenzione risorse perché hanno eccessi di spesa su altre tipologie di assistenza”.

Per l’alta dirigente del ministero che ha presieduto a lungo il tavolo di verifica, “ex Massicci”, sui bilanci della sanità delle Regioni, il suggerimento alle Regioni ancora indietro sulla prevenzione è quello di “potenziare il monitoraggio sia da un punto di vista economico-finanziario, quindi verificare cosa si spende, ma anche cosa di fa”.

Di fronte a quadro come quelli evidenziato dai dati, “l’obiettivo che ci dobbiamo porre come Paese – il messaggio dai vertici del Mef – prima ancora di parlare dell’eventuale congruità del 5% del fondo sanitario destinato alla prevenzione, è quello di andare a vedere chi spende meno del 100% e far sì che raggiunga quella soglia”.