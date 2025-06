FINANZA & POTERI

Carlo Magno conquista l'Europa e fa il predicatore

Insignito per l'ottava volta del riconoscimento come miglior ceo delle banche, il capo di Intesa Sanpaolo parla con il cuore (di finanziere) in mano: il problema dei Neet più grave della fuga dei cervelli all'estero. E strapazza i padroni sui salari troppo bassi

Carlo Messina, per tutti Carlo V dopo la quinta riconferma al timone di Intesa Sanpaolo, si laurea ancora una volta miglior ceo d’Europa nella classifica 2025 di Extel, per l’ottavo anno consecutivo. Non solo: l’ad, già insignito del titolo di “Banchiere Europeo 2024” da The Group20+1, guida una banca che si conferma leader in Europa per le relazioni con investitori istituzionali e analisti finanziari, oltre che per gli aspetti Esg, per il sesto anno di fila. Il Consiglio di amministrazione è al vertice tra le banche europee per il quarto anno consecutivo.

Non è solo Messina a brillare. Luca Bocca, nominato cfo ad aprile 2024, è subito eletto miglior Chief Financial Officer. Il team di investor relations, capitanato da Marco Delfrate e Andrea Tamagnini, è primo in Europa per l’ottavo anno, con Delfrate che si conferma numero uno tra i professionisti del settore. “Questi riconoscimenti testimoniano la leadership di Intesa Sanpaolo in Europa”, dichiara Messina, sottolineando il successo di “una strategia chiara, solida e redditizia, capace di affrontare ogni scenario”.

Ma il Carlo Magno della finanza non si limita ai numeri. All’evento Young Factor, promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori in collaborazione con Intesa, Messina affronta temi cruciali. Sulla questione dei Neet, oltre un milione di giovani che non studiano né lavorano, è netto: “È un problema più grave della fuga di cervelli all’estero. I giovani sono la risorsa preziosa dell’Italia, dobbiamo reintegrarli nel mondo del lavoro e dello studio”. E sugli stipendi, strapazza i padroni: “Quando un’azienda supera certi livelli di utile, non aumentare i salari è socialmente ingiusto. Il problema delle retribuzioni è tra i più rilevanti”. Frasi che suonano bene, certo. Ma quanto sono sincere, e quanto invece sono parte di una strategia di comunicazione calibrata per migliorare l’immagine della banca? Insomma, il “banchiere morale” Messina incarna un doppio ruolo: da una parte l’uomo delle certezze finanziarie e delle strategie vincenti, dall’altra il predicatore di una “giustizia sociale” che la sua stessa banca fatica a tradurre in pratica.

Sull’economia globale, Messina mantiene una visione ottimista: “Il mondo continua a crescere, nonostante turbolenze locali. Non vedo recessione, ma una riduzione dei tassi di crescita”. Per quanto riguarda i dazi di Trump si mostra fiducioso: “È un negoziatore, ma il contesto si normalizzerà. Le barriere danneggiano tutti, anche chi le impone, alimentando inflazione”. E sull’Europa? “Parliamo troppo di riarmo e poco di priorità come la povertà e i working poor. Dobbiamo mettere al centro le persone”.