OPERE & OMISSIONI

Tav fuori dal tunnel (forse), soldi europei per le infrastrutture

Dopo anni di ritardi, Italia e Francia danno un'accelerata al progetto e assumono un impegno formale con la Commissione europea. Che finanzierà il 50% di realizzazioni e collegamenti a Torino e Lione. Un fondo per risarcire le imprese vittime di sabotaggi e vandalismo

L’Europa fa “fifty-fifty” con Torino. Grazie al Tav alcune opere infrastrutturali fondamentali per la città verranno realizzate al 50% con il sostegno della commissione europea, liberando fondi che potranno essere destinati ad altri investimenti. È questa la principale novità emersa dalla riunione della Commissione Intergovernativa della Torino-Lione. Tra le opere cofinanziate dall’Unione europea ci sarà per esempio la galleria che collegherà le stazioni ferroviarie di Porta Susa e Porta Nuova.

“Abbiamo passato gli esami giuridici”, ha spiegato Paolo Foietta, il presidente italiano della Commissione intergovernativa. Italia e Francia hanno infatti terminato l’iter per la presentazione alla Commissione europea della “decisione di esecuzione”, ovvero un atto di programmazione che servirà a garantire una pianificazione completa degli interventi. La Torino-Lione dunque non è più solo il tunnel di base, ma anche le tratte di accesso e i nodi urbani. “Anche perché le merci devono poter passare il nodo di Torino, continuare per andare in direzione di Trieste, di Verona, per il Brennero o il porto di Genova”, aggiunge Foietta.

In soldoni questo vuol dire che viene spianata la strada per i futuri finanziamenti delle opere legate al Tav da parte della commissione europea, anche per le opere torinesi come il passante ferroviario o, come detto, la galleria che collegherà le principali stazioni della città. Finanziamenti pari al 50% del costo totale. L’iter previsto adesso sarà il seguente: il 1 luglio l’atto verrà presentato agli Stati membri ed entro il mese di settembre verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

A che punto siamo?

Ieri la commissione intergovernativa ha effettuato un sopralluogo ai cantieri francesi e italiani della Torino-Lione durante i quali è stato preso atto dell’avanzamento dei lavori che dovrebbero terminare entro otto anni. Comunque in ritardo sulla tabella iniziale. Al momento è stato scavato il 26% delle gallerie, ovvero 42 chilometri di cui 17 sul tunnel di base, ma i lavori dovrebbero subire un’accelerazione con l’attivazione di cinque nuove frese che sono già pronte a entrare in azione e altre due che sono state prenotate. “Abbiamo presentato ai ministeri il progetto esecutivo della seconda fase, che riguarda i comuni di Susa, Salbertrand e Chiomonte”, ha spiegato il direttore generale di Telt, Maurizio Bufalini.

Non ci sono novità invece sulla discussa stazione internazionale che dal progetto è prevista a Susa. Bufalini si è limitato a dire che Telt esegue i lavori secondo le indicazioni progettuali, ma Foietta ha ammesso che il dibattito è aperto. La decisione se spostarla in altro territorio dovrà essere presa dallo Stato italiano: “È un tema sul quale si dovrà ancora parlare, decideranno se rivedere una decisione già presa”.

Un fondo contro i sabotaggi

Non passa in secondo piano la questione sabotaggi, che continuano a essere all’ordine del giorno. Bufalini ha spiegato che si tratta di un fenomeno che coinvolge entrambi i fronti, sia quello italiano sia quello francese. A essere colpite sono aziende medio piccole alle quali vengono danneggiati i mezzi, i nastri trasportatori, squarciate le ruote dei camion: “Danni che in valore assoluto non sono enormi, ma che per un’impresa piccola pesano e le assicurazioni non coprono l’intero danno”.

È per questo che Telt sta lavorando con il ministero dei Trasporti per attivare un fondo che possa andare a compensare le risorse non coperte dalle assicurazioni. “Una criticità perché le imprese si spaventano”, ha spiegato Bufalini, “Non ci sono più i movimenti di massa, ma delle frange autonome”.

Riparte l’autostrada ferroviaria alpina

Novità anche per quanto riguarda l’AFA, l’autostrada ferroviaria alpina, che potrà ripartire. A spiegarlo è stato Paolo Foietta: “La seconda notizia che mi sembra utile e lo sblocco della questione dell’autostrada ferroviaria alpina. È stata chiusa un’intesa con la Francia per la ripresa del servizio”. Al momento c’è già una copertura di 5.000.000 di euro che sarebbero sufficienti per coprire le spese fino a fine anno.

“Sono nate molte polemiche sul fatto che con la riapertura del Frejus non ripartisse l’AFA, ma adesso le cose cambiano”, ha concluso Foietta, “L’obiettivo è per l’inizio di ottobre di riuscire a riaprire il servizio ferroviario. A questi vantaggi possono partecipare tutti quelli che opera in questo tipo di trasporto”. Un dettaglio fondamentale per rispondere alle osservazioni sollevate dalla commissione europea sulla libera concorrenza.

“Se da settembre o ottobre ripartirà Afa”, ha spiegato l’assessore regionale alla Logistica, Enrico Bussalino, “automaticamente avremo nuovamente lavoro per 100 famiglie che lavorano nel trasporto e nella logistica a essa collegati. Mi sembra un’ottima operazione perché in questo periodo di crisi mantenere l’occupazione è il primo obiettivo”.