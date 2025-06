PALAZZO LASCARIS

Omnibus, partenza a rilento

Il testo della legge di riordino è approdato oggi in aula, ma il voto sui singoli emendamenti (circa 300) rischia di far slittare l'approvazione alle prossime settimane. Le opposizioni incalzano: "Sono i mercatini il problema del Piemonte?"

Nonostante l’accelerazione, la Legge regionale di riordino, meglio noto come decreto Omnibus, rischia di non vedere la luce questa settimana. Il richiamo della legge, che è arrivata oggi in Consiglio regionale senza essere approvata in I Commissione, aveva fatto pensare a una volontà di stringere i tempi, ma la discussione sembra andare per le lunghe, e non mancano le polemiche da parte delle opposizioni.

Derby interno

Sono circa 300 gli emendamenti presentati al decreto, e cento di questi sono stati presentati da esponenti della maggioranza. Una circostanza che non è sfuggita ai consiglieri di opposizione, che nel corso della discussione hanno evidenziato come i partiti che sostengono la giunta Cirio siano tutt’altro che concordi sui vari temi, e abbiano colto l’occasione per un regolamento di conti interno al centrodestra. Al centro del dibattito gli emendamenti su Askatasuna e sul Barattolo, entrambi presentati dal capogruppo leghista Fabrizio Ricca e sui quali la giunta ha dato il via libera solo in extremis, e dopo aver chiesto la correzione del testo: “Anziché discutere delle questioni che interessano i cittadini piemontesi, su tutte la sanità, stiamo assistendo alla gara a chi è più a destra tra Lega e Fratelli d’Italia”, ha incalzato la capogruppo del M5s Sarah Disabato. “Sono davvero i mercatini dell’usato di Torino la priorità della Regione? Sanno già che andranno a sbattere contro il Tar, sono i migliori sponsor del sindaco Lo Russo”. Le fa eco Valentina Cera di Avs: “Si tratta di provvedimenti puramente ritorsivi che nulla hanno a che vedere con le politiche regionali, ma creano ingerenze nelle decisioni dei comuni. Un precedente pericoloso”. La capogruppo del Partito democratico Gianna Pentenero chiama in causa il presidente Alberto Cirio: “Intervenga sul caos dell’Omnibus. Non può invocare la concordia istituzionale solo quando gli fa comodo”. Il presidente della I Commissione Roberto Ravello (FdI) respinge le accuse di aver voluto bloccare la discussione nel merito del decreto, richiamando la legge in Consiglio: “Ci sono state 7 sedute di discussione in Commissione, più di quelle degli anni precedenti. Chi ci accusa di aver voluto premere il piede sull’acceleratore per mettere il bavaglio è intellettualmente disonesto”.

Tempi incerti

Senza alcun contingentamento dei tempi, il voto sul decreto Omnibus passerà dall’approvazione dei singoli emendamenti. La discussione di oggi è iniziata di fatto nel primo pomeriggio, dopo le ultime riunioni di capigruppo e di maggioranza, e si è conclusa con il voto su una dozzina di emendamenti. Appuntamento a domattina alle 11, con una grande incognita: dopo una partenza così a rilento e con centinaia di emendamenti ancora da votare, si riuscirà a chiudere l’approvazione dell’intera legge entro domani? Se così non dovesse essere, i tempi rischiano di allungarsi ulteriormente: per la prossima settimana il Consiglio non è stato ancora convocato, essendo martedì 24 giorno festivo (San Giovanni). Da prassi non vengono effettuate convocazioni nei giorno successivi alle festività, quindi l’unica data utile sembra essere giovedì 26. Se invece si decidesse di convocare l’aula direttamente la settimana successiva, saremmo già nel mese di luglio. Alla faccia dell’approvazione urgente. La palla è ora nelle mani delle opposizioni: farà ostruzionismo per mettere in difficoltà la maggioranza o velocizzerà i tempi? Prima delle vacanze estive ci sarebbe anche una variazione di bilancio da approvare.