GIUSTIZIA & POLITICA

Giorgis: "Parlamento umiliato". Costa: "Asserviti alle toghe"

La riforma che introduce la separazione delle carriere dei magistrati infiamma la politica. A Palazzo Madama il senatore torinese attacca: "Una forzatura gravissima, senza precedenti nella storia repubblicana". Il parlamentare piemontese mette il dito nella piaga: "Difensori di un sistema che privilegia le logiche di potere"

Il Senato si infiamma per la riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati, un testo che spacca la politica. Andrea Giorgis, capogruppo Pd in Commissione Affari Costituzionali, è un fiume in piena: “Una forzatura gravissima, senza precedenti nella storia repubblicana, che umilia le opposizioni e l’intero Parlamento”. Per il senatore torinese dem, una riforma costituzionale deve nascere da un accordo tra tutte le forze politiche, “non da un patto chiuso nelle stanze del governo e imposto al Parlamento per una ratifica”.

Intervenendo in Aula prima del voto sulle tre pregiudiziali di costituzionalità presentate da Pd, Avs e M5s (respinte con 110 no, 52 sì e 3 astenuti, tra cui Pier Ferdinando Casini, che pur criticando il testo non lo ritiene incostituzionale), Giorgis alza i toni: “Una norma costituzionale calata da una maggioranza ristretta, senza dialogo, tradisce il suo scopo di unire. Questo vizio di legittimità non sarà cancellato dal referendum previsto dall’articolo 138, che la maggioranza cita con arroganza fin dal primo giorno”. L’attacco del Pd punta al cuore della riforma, accusata di minare l’indipendenza della magistratura e di forzare i tempi parlamentari.

La maggioranza trova un alfiere in Enrico Costa, deputato piemontese di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Giustizia, che su X ribadisce la sua posizione: “Lo sterile ostruzionismo di M5s, Pd e Avs mostra il loro asservimento alle correnti della magistratura, preoccupate di perdere lo strapotere su nomine, carriere, promozioni e sanzioni disciplinari, sottomettendo il merito all’appartenenza. Cercano di far saltare la legge, ma il voto al Senato si chiuderà tra pochi giorni, entro l’anno avremo la seconda lettura di Camera e Senato, poi il referendum. E non sarà finita: serviranno le norme ordinarie attuative, senza cui la riforma costituzionale resterebbe vuota. Qui le correnti e i loro alleati del campo largo tenteranno l’ultima mossa per disinnescarla. Serve massima attenzione fino all’ultimo passaggio”. Un j’accuse che accende il dibattito, dipingendo le opposizioni come difensori di un sistema che, secondo Costa, privilegia le logiche di potere.

La riforma prevede due concorsi separati, due Csm distinti, sorteggio per l’accesso e l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare. Per la maggioranza è una “svolta storica”. Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali e senatore di Fratelli d’Italia, difende il percorso: “Dal 29 gennaio abbiamo tenuto 32 sedute, 6 Uffici di Presidenza, 29 audizioni e 27 interventi in discussione generale. Nessuno può dire che non c’è stato confronto”. Il Guardasigilli Carlo Nordio, presente in Aula, si confronta con i senatori di FdI, mentre il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani traccia la road map: “Seconda lettura entro fine mese, terza alla Camera entro l’anno, quarta nel 2026 e referendum in primavera”. Per il centrodestra, la separazione delle carriere risponde a un’esigenza di lunga data: garantire maggiore efficienza e imparzialità nella giustizia, evitando conflitti di ruolo tra Pm e giudici.

Le opposizioni, però, vedono rosso. Pd, M5s e Avs denunciano un iter “incompleto” in Commissione Affari Costituzionali e una corsa contro il tempo imposta dalla Capigruppo. “Questa riforma vuole i pm sotto il controllo dell’Esecutivo”, accusano Ilaria Cucchi e Peppe De Cristofaro di Avs, sottolineando che il passaggio da pm a giudice riguarda solo lo 0,2% dei magistrati. Walter Verini (Pd) rievoca addirittura la P2, che per prima propose la separazione, mentre il M5s parla di “vendetta” contro le toghe, con toni che riecheggiano le battaglie di un tempo. Falcone e Borsellino vengono citati da entrambe le parti, ognuno tentando di reclamare la loro eredità. Ma la maggioranza non ci sta: “La riforma tutela l’indipendenza dei magistrati e modernizza la giustizia”, ribatte Balboni, liquidando le accuse come strumentali.

L’Aula è un vortice di tensioni. Otto ore di seduta senza sosta, con 1.363 emendamenti pronti a rallentare i lavori. Il centrodestra, però, scommette sul “canguro”, la tecnica che raggruppa emendamenti simili, facendoli decadere dopo il voto sul primo. Scintille non mancano: la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino protesta vivacemente, costringendo la presidente di turno, la torinese Anna Rossomando a intervenire per ristabilire l’ordine. Dopo il voto sulle pregiudiziali, molti senatori della maggioranza lasciano l’emiciclo, mentre al banco del governo resta solo il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto. Le opposizioni, invece, si preparano alla maratona: tutti i 36 senatori Pd si iscrivono a parlare, promettendo una discussione generale che potrebbe superare le 10 ore.

La riforma non è una novità assoluta. Ha radici nella Commissione D’Alema della XIII legislatura, nel tentativo del governo Berlusconi nella XVI (bloccato prima dell’Aula) e nella legge Cartabia, che già limitava il passaggio tra funzioni. Ma oggi il dibattito è più acceso che mai. Le opposizioni ironizzano sul referendum, ricordando gli “inviti ad andare al mare” del centrodestra per ultime consultazioni popolari. La maggioranza, però, guarda avanti con fiducia: “Questa riforma è per il Paese, non per le polemiche”, insiste Ciriani. Giorgis e il Pd guidano la resistenza, ma il centrodestra non intende fare passi indietro. Con un iter che si preannuncia lungo e un referendum all’orizzonte, la separazione delle carriere resta un rebus politico che terrà il Parlamento sotto pressione per mesi.