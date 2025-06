OPERE & OMISSIONI

Terzo Valico, ripartono i cantieri (e l'amianto verso la Germania)

Prevista la ripresa i tutti i lavori sul tratto piemontese entro agosto. L'ostacolo del gas nel sottosuolo risolto con una tecnologia dell'industria petrolifera. Milioni di metri cubi di rocce pericolose in depositi tedeschi (in Italia non ce ne sono). Aumentano i costi

S’è dovuto ricorrere a una tecnica usata nei pozzi petroliferi per riprendere i lavori nel tratto piemontese del Terzo Valico dei Giovi dove la montagna custodire enormi quantità di idrocarburi pronti ad esplodere alla prima scintilla. E seppur un po’ meno lontano rispetto al Golfo Persico o al Texas, sempre oltre i confini tocca rivolgersi anche per smaltire in Germania milioni di metri cubi di rocce piene d’amianto frutto degli scavi per la linea ferroviaria destinata a unire il porto di Genova con la Pianura Padana e il Nord Europa. Interventi in gran parte imprevisti così come inevitabili, ma che concorrono ad aumentare i costi di un’opera che anche sul fronte dei tempi va segnando notevoli accumuli di ritardi.

Rixi: "Si riprendono i lavori"

Per questo la notizia data dal viceministro delle Infrastrutture, il leghista Edoardo Rixi, della ripresa entro il mesi di agosto dell’attività in tutti i cantieri che corrispondono ai dodici fronti di scavo non può che essere salutata positivamente, pur mettendo in conto imprevisti che in tutti questi anni sono stati quasi una costante della grande opera ferroviaria. Dalle centine che si piegavano come barrette di cioccolata alle talpe rimaste ferme per mesi e mesi, fino ad arrivare alla scoperta di quell’enorme giacimento del temibile grisù nelle viscere dell’Appennino.

Miscela esplosiva

Un ostacolo, quello della miscela di idrocarburi, che parrebbe essere finalmente superato grazie a un complicato sistema di, microcariche esplosive, perforazione ed estrazione dei gas con condotte e valvole, mutuato dall’industria petrolifera e usato per la prima volta in un contesto come quello del Terzo Valico. Tanto da suggerire da parte del viceministro la pubblicazione scientifica del metodo usato, possibile modello per future opere infrastrutturali in contesti complessi.

Due navi di asbesto

Meno complicata, ma non meno dispendiosa la soluzione per lo stoccaggio e smaltimento del materiale contenente l’amianto. In questo caso, che ancora una volta pone il problema per il Paese del trattamento di materiali pericolosi, si è imboccata la strada per la Germania. Per dare l’idea dei volumi, basti pensare che gli scavi di una serie di gallerie hanno prodotto l’equivalente di due navi da crociera e aggiungendo qualche altro tunnel si sarebbero riempiti quattro stadi come quello genovese di Marassi. E un numero imprecisato di treni ha portato tutto quel materiale in terra tedesca, visto che in Italia non c’è un sito in grado di accoglierlo con tutte le garanzie di sicurezza necessarie.

Cinquestelle "censurati"

Un’operazione dei cui costi ha cercato di chiedere conto Pasquale Coluccio, consigliere regionale del Movimento Cinquestelle del Piemonte con un’interrogazione indirizzata alla giunta di Alberto Cirio che, però, il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco, di FdI, non ha ammesso aprendo una polemica politica con l’accusa da parte degli esponenti del M5s di censurare le minoranze.

La tagliola del Pnrr

Che la spesa inizialmente prevista in circa 5 miliardi sia ormai più che raddoppiata e riservi ulteriori rincari ormai è un dato certo, così come l’allungarsi dei tempi abbia imposto spostamenti di risorse legate al Pnrr e alle sue scadenze. Ancora pochi mesi addietro il ministro Matteo Salvini a Genova aveva rassicurato su uno spostamento in avanti della soglia fissata da Bruxelles al giugno del prossimo anno. Una previsione che pare smentita dalla recente risposta ad alcune interrogazione da parte del ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti il quale ha confermato l’eliminazione di una quota di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, spostata probabilmente da quella piemontese alla tratta lombarda del tracciato, proprio per l’impossibilità di concludere i lavori nei tempi previsti.