Gobbi in Usa

Dicono che… quello che è capitato ieri nello Studio Ovale neanche Sorrentino avrebbe mai osato immaginare. Protagonista? Ovviamente Donald Trump, che con la Juventus sbarcata negli Usa per il Mondiale per Club a fargli da fondale, ha trasformato un incontro di cortesia in un one-man show da antologia. E i bianconeri? Beh, con facce che urlavano “ma che ci facciamo qui?”, hanno assistito a un siparietto che al bar farebbe ancora ridere.

Si sussurra che l’idea di portare la Vecchia Signora alla Casa Bianca sia partita da John Elkann, gran capo di Exor e juventino doc, deciso a fare una deviazione di prestigio prima dell’esordio contro l’Al-Ain. Con lui, il nuovo gotha dirigenziale: Maurizio Scanavino, Damien Comolli (appena arrivato e già sotto i riflettori), e pure Giorgio Chiellini, ormai diviso tra strategie e diplomazia calcistica. A completare il quadro, una delegazione di giocatori guidata da Igor Tudor, con Locatelli, Weah, McKennie, Gatti, Koopmeiners e Vlahovic, tutti in giacca e cravatta ma visibilmente fuori posto.

E qui, tra i marmi della stanza più potente del pianeta, Trump decide di dare spettacolo. Altro che saluti e foto ricordo. Il presidente, con il suo leggendario fiuto per il fuori programma, parte a razzo: prima snocciola pensieri sulla crisi Iran-Israele – “Attaccare? Chissà. Nucleare? Ho un’idea, ma tutto cambia, sapete com’è” – e poi, senza preavviso, vira sul suo pallino fisso: lo sport e la crociata contro gli atleti transgender. “Ditemi, ragazzi, avete mai avuto donne nella vostra squadra? Una donna potrebbe giocare con voi?”, lancia come una bomba, squadrando i bianconeri uno a uno.

Silenzio di piombo. Locatelli si aggiusta la cravatta, gli americani Weah e McKennie con sorrisi tirati a fissare il lampadario. Vlahovic sembra implorare un teletrasporto. È un imbarazzo che si sente fino a Torino, di quelli che al bar farebbero dire: “Ma chi li ha mandati lì?”. A togliere le castagne dal fuoco ci prova Comolli, con un diplomatico: “Beh, sa, noi abbiamo una squadra femminile molto forte”. Ma Trump non ci casca: “Bravi, bravi, ma non le fareste mica giocare con voi, vero? Siete furbi, eh!”. E giù una risata che rimbalza fino a Piazza San Carlo.

Tra i tavolini del Norman, c’è chi giura che Chiellini, con quel suo ghigno da veterano, abbia pensato: “Altro che marcare Haaland, qui ci vuole San Gennaro”. E chi dice che Elkann, maestro di compostezza, abbia mandato giù l’imbarazzo con un sorso d’acqua, mentre mentalmente cercava di capire come l’avrebbero presa in patria se solo ne avesse davvero una. Intanto, i cronisti presenti, abituati alle uscite di Trump, si sono gustati lo show, scribacchiando ogni dettaglio di questa passerella surreale.

E così, mentre la Juve si scalda per il Mondiale, a Washington si chiacchiera ancora di quel momento in cui il calcio italiano ha incrociato la politica americana, con un esito che neanche il più folle degli scommettitori avrebbe azzardato. “Trump e la Juve? Altro che Oscar, questa è la realtà che batte il cinema”.