Sventata truffa da 160.000 euro ai danni di un’azienda di Torino

Sventata una frode per oltre 160.000 euro ai danni di un’azienda di Torino. I malfattori per tentare la frode hanno utilizzato la tecnica dello spoofing che consente ai truffatori di mascherare il reale numero di telefono utilizzato per contattare le vittime, facendo apparire sui loro dispositivi numeri ufficiali di utenze ritenute attendibili.

Il personale contabile dell'azienda, convinto di interloquire prima con l'Istituto Bancario e poi con la Polizia Postale, era stato indotto ad effettuare bonifici contenenti gli importi della cassa aziendale verso altri conti bancari.

A far crollare il meccanismo però è stata una telefonata ricevuta dopo le prime disposizioni di pagamento: il truffatore, infatti, spacciandosi per un operatore della polizia postale, e sostenendo che fosse in corso una presunta attività investigativa a carico del personale della filiale bancaria, ha invitato la contabile dell'azienda a dirottare i bonifici verso altri conti bancari.

A quel punto la dipendente dell'azienda ha deciso di contattare direttamente il Centro Operativo per la sicurezza cibernetica di Torino, i cui operatori, dopo aver raccolto le prime informazioni, sono intervenuti operando il sequestro dei conti correnti su cui erano stati trasferiti i proventi della truffa.