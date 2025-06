Palombella, situazione ex Ilva paradossale, gravissima

"E' una situazione paradossale, gravissima. Non si riesce a individuare la vera strada: minima produzione, impianti completamente fermi, il governo alle prese con la decisone della magistratura di fermare un alto forno, l'altro ancora in rifacimento. Non si riesce a intravedere quale sia la via di uscita". Lo ha detto il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, parlando della ex Ilva a Torino dove partecipa a una iniziativa della Uil contro il precariato. "Abbiamo parlato di nazionalizzazione. E' l'unica possibilità per potere rilanciare non solo gli stabilimenti tarantini, ma anche quelli italiani e per uscire da questa condizione. Altrimenti il destino è infausto, già segnato", ha aggiunto.