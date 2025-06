DEMOGRAFIA

Piemonte e Liguria in pensione: più vecchi di così si muore

La regione ligure tocca il nuovo record: 276 anziani ogni 100 giovani, quella piemontese segue a ruota (232,3), mentre la media nazionale si attesta a 199,8. Meglio la Lombardia. I dati Istat certificano un declino ormai irreversibile, in gioco la tenuta del sistema Paese

La Liguria si conferma la regione più anziana d’Italia, con un primato che più che una medaglia suona come un campanello d’allarme sociale, economico e sanitario. Secondo l’ultimo rapporto “Noi Italia – 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo” diffuso da Istat, al primo gennaio 2024 l’indice di vecchiaia nella regione del ponente ha toccato quota 276,6 anziani (over 65) ogni 100 giovani (under 15). Un balzo in avanti di quasi 6 punti rispetto all’anno precedente (270,9) e di ben 35 punti rispetto al 2004, quando l’indice si fermava a 241,6. Un trend che ormai da due decenni procede inesorabile e pone la Liguria ben al di sopra della già elevata media nazionale, ferma a 199,8.

A completare il podio del grigiore demografico ci sono Sardegna (266,6) e Molise (253,3), ma è chiaro che il primato ligure è ormai strutturale. Una regione che invecchia, letteralmente, sotto gli occhi di tutti, con ricadute pesanti sul tessuto produttivo, sulla sanità e sulle prospettive di sviluppo. "Non si ferma la crescita dell’indice di vecchiaia a livello nazionale", sottolinea Istat, ma in Liguria l’accelerazione appare ancora più netta.

Piemonte dai capelli bianchi

E se la Liguria primeggia, il Piemonte la segue con un passo forse più lento, ma non certo confortante. Nel cuore del Nord-Ovest, la Regione guidata da Alberto Cirio registra un indice di vecchiaia pari a 232,3, ben sopra la media nazionale e seconda solo – nel quadrante – alla Liguria. A Torino e dintorni il peso della componente anziana sulla popolazione attiva è ormai una questione strutturale, destinata a incidere sempre più su welfare e politiche territoriali. La situazione è solo lievemente migliore in Valle d’Aosta (215,1), mentre la Lombardia, grazie probabilmente a un saldo migratorio più vivace, riesce a contenere l’indice a 188,1, restando al di sotto della media italiana.

Vecchia Italia nel vecchio continente

Ma è proprio la fotografia dell’Italia nel confronto europeo a preoccupare: l’Italia è il Paese con il più alto indice di vecchiaia dell’intera Unione Europea. Dietro l’apparente normalità dei numeri si nasconde un dramma silenzioso che riguarda la tenuta del sistema Paese. E, come spesso accade, sono proprio Liguria e Piemonte – due regioni storicamente centrali nel panorama economico e culturale italiano – a fare i conti più salati con il passare del tempo. Letteralmente.

Glaciazione demografica

L’indice di vecchiaia, ricordiamo, è un indicatore demografico che misura il rapporto tra popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella giovane (meno di 15 anni), e serve a dare conto del grado di invecchiamento della popolazione. In Liguria ormai si sfiorano i tre anziani per ogni giovane. Un equilibrio demografico sempre più precario che, senza politiche incisive e di lungo respiro, rischia di trasformarsi in un declino difficile da invertire.