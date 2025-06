CRONACA VERA

Maltrattamenti e abusi sessuali. Orrore in una comunità di disabili

Nel mirino la cooperativa Interactive che gestisce la struttura Mauriziana di Luserna San Giovanni. All'alba l'operazione dei carabinieri che ha portato all'arresto di otto persone. Già lo scorso 17 aprile altri tre operatori erano finiti in manette - VIDEO

Ancora orrori in una comunità per disabili, questa volta nel pinerolese. Sono otto le persone finite in manette con l’accusa di maltrattamenti e in un caso anche di violenza sessuale. Si tratta di sette operatori socio sanitari e uno psicoterapeuta della Comunità Mauriziana di Luserna San Giovanni, che è gestita dalla cooperativa Interactive. Gli arrestati attualmente sono ai domiciliari.

Soprusi, ingiurie, strattoni, schiaffi, percosse e comportamenti intimidatori che i carabinieri dei NAS hanno potuto vedere con i propri occhi grazie alle telecamere che nel corso delle indagini sono state installate all’interno della struttura. Per gli investigatori quelle degli arrestati erano “condotte abituali tenute nei confronti degli ospiti disabili, sottoposti a gravi umiliazioni e violenze fisiche e verbali”.

Per uno degli arrestati l’accusa è anche di violenza sessuale. I carabinieri avrebbero infatti raccolto indizi che dimostrerebbero come la persona avrebbe toccato e palpeggiato nelle parti intime un ospite disabile della struttura.

La cooperativa era al corrente dell’operazione delle forze dell’ordine: “Abbiamo fornito la massima disponibilità per facilitare il lavoro delle forze dell’ordine. È nostro interesse che venga fatta piena luce su ogni eventuale responsabilità individuale, senza alcuna forma di reticenza o protezione”, ha spiegato Paolo Leggero, presidente di Interactive, “Attendiamo di comprendere con maggiore chiarezza i singoli addebiti e accertare le responsabilità individuali, ma conoscere l’entità di questi sviluppi ci lascia sinceramente sconvolti”.

Era previsto un controllo dell'Asl

La situazione all’interno comunità era monitorata da tempo e già lo scorso 17 aprile erano stati arrestati altri tre operatori. Tanto che la commissione di vigilanza e controllo dell’Asl Torino 3, quella che insiste sul territorio pinerolese, aveva in programma un controllo per il prossimo 4 luglio. Da specificare che l’azienda sanitaria locale non aveva una contrattualità diretta con la struttura. L’Asl To3 dopo gli arresti ha disposto il ricollocamento di tre pazienti che aveva in capo e che si trovavano nella comunità.

La cooperativa che gestisce la comunità

La cooperativa Interactive, che gestisce la Comunità Mauriziana dal 2001, ha altre quattordici strutture presenti in Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta. Vanta collaborazioni con il ministero della Giustizia, è iscritta all’albo fornitori del Comune di Torino e ha una fitta rete di progetti attivati sul territorio nazionale. Può vantare numerosi partener che la sostengono. Principalmente gestisce servizi residenziali e semiresidenziali destinati ad anziani, persone con disturbi mentali, con gravi disabilità o con problemi di tipo comportamentale.